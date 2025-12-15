Dónde se sintió con más fuerza la inflación en la clase media en 2025

En el 2022, la inflación en Estados Unidos alcanzó uno de los niveles más altos llegando a los 9.1% en medio de una recuperación después de una pandemia que afectó enormemente la actividad económica; sin embargo, las políticas monetarias por parte de la Reserva Federal han ayudado a controlar la inflación llevarla cercana al objetivo del 2%.

Aunque, la tasa inflacionaria ha caído en los últimos años, el costo de vida permanece alto afectado sobre todo a la clase media estadounidense, que sigue luchando con los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios.

Según un estudio desarrollado por Pew Research Center, la clase media se define como aquella que gana entre dos tercios y el doble del ingreso promedio en Estados Unidos, lo que equivale entre $55,820 y $167,460 dólares anuales.

Actualmente, la inflación según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) se mantiene en el 3%, y las áreas donde se ha sentido más presión su aumento ha sido en alimentación, atención médica, cuidado infantil y vivienda.

Alimento

De acuerdo con datos de BLS, el costo de los alimentos se ha disparado hasta un 3.1%, según una encuesta llevada a cabo por Axios, más de la mitad de los estadounidenses asegura que los alimentos son más caros que hace un año. Las familias han optado por comer en casa, ya que las comidas fuera del hogar aumentaron también un 3.7%.

Atención médica

El promedio de los hogares estadounidenses, este año sintieron un peso en sus bolsillos en cuanto a los gastos médicos que alcanzaron hasta los $1,514 dólares por persona, según la Kaiser Family Foundation (KFF), esto representa un aumento de hasta 3% en comparación con los últimos años.

Servicios de cuidado infantil

Los costos no solo en criar un hijo, sino en pagar cuidados infantiles aumentaron 22% desde 2020 a 2024, según datos de Childcare Aware of America. Las familias están pagando hasta $1,094 dólares al mes por este servicio.

Vivienda

Uno de los objetivos más importantes para una familia como lo es, tener una vivienda propia, se ha vuelto cada vez más cuesta arriba, tanto para las familias de clase baja y media quienes con el aumento de los precios de los inmuebles han optado por retirarse del mercado teniendo como opción única los arriendos; sin embargo, los costos del alquiler debido a la alta demanda también han aumentado este año.

