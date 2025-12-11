La economía en picada llevará a un aumento del desempleo en California

De acuerdo con un informe publicado esta semana por la UCLA Anderson indica que antes de observar un crecimiento económico para la segunda mitad del próximo año, los meses que vienen el estado de California mostrará grandes brechas económicas entre áreas donde están siendo afectadas por los aranceles y la falta de mano de obra migrante en comparación con las que se benefician del gasto de capital de riesgo.

En este sentido, Jerry Nickelsburg, economista senior a cargo del pronóstico, señaló que “California ha entrado ahora en otra fase económica bifurcada, no entre Oriente y Occidente, sino entre la IA, la industria aeroespacial y similares, y el resto de la economía”, dijo.

La investigación destaca que las rigurosas políticas de migración impulsadas por el Ejecutivo están reduciendo las plazas de empleos en varios condados de California en áreas como agricultura, construcción, ocio y la hostelería.

Según Nickelsburg las comunidades que experimentan una pérdida significativa de población debido a la política migratoria suelen ser comunidades donde la tasa de desempleo de los que quedan tiende a aumentar, “los precios de la vivienda bajan y los ingresos disminuyen”, señala.

Otro sector afectado es el mercado inmobiliario, no solo por la falta de mano de obra, sino también por el aumento de los precios en los materiales de construcción procedentes de China, México y Canadá afectados por los elevados aranceles.

Los desarrolladores del informe indicaron que el sector de la construcción de viviendas actualmente se encuentra en una situación de estancamiento evidenciada por la continuación del nivel de depresión en el volumen de ventas de viviendas unifamiliares independientes y los continuos aumentos en los precios medios, destacan.

Sin embargo, en los condados de Los Ángeles y Orange y áreas beneficiadas por la inversión han repuntado en parte su contratación, según el informe el 70% de todo el gasto de capital de riesgo de Estados Unidos se destinó al estado y siete de las 10 principales inversiones a nivel nacional se realizaron en California este año.

Las plazas de empleo no han sido tan grandes como se esperaba, ya que, las empresas tecnológicas están siendo más cautelosas luego de la integración de modelos de inteligencia artificial, en este sentido, se calculó que los gastos de capital relacionados con la IA aumentarán este año a unos $250,000 dólares.

El informe determinó que, en el transcurso de los primeros ocho meses del año, California perdió 21,200 empleos en nómina, registrando para el mes de agosto una tasa de desempleo del 5.5%; sin embargo, el pronóstico apunta a que aumentará al 5.9% en 2026.

Pese a que la economía se está beneficiando de la inversión en IA, aunque los altos aranceles, y políticas federales pesen sobre el promedio de los hogares californianos. “Seguimos viviendo en una época de elevada incertidumbre económica respecto de la trayectoria económica”, concluyó el informe.

