Los vendedores luchan por mantener el precio de las propiedades ante la caída

Este año el mercado inmobiliario ha frenado tanto a compradores como vendedores de vivienda, y en el caso de estos últimos, para el cierre de este 2025, obtener el precio ideal de un inmueble se ha convertido en toda una odisea.

Según un informe de Realtor.com para el mes de noviembre la caída en los precios de las viviendas aumentó a un 38% en comparación con el año pasado. “La tendencia a retirar propiedades de la lista es la personificación perfecta de un mercado inmobiliario estancado y frustrante”, dijo Jake Krimmel, economista senior de Realtor.

El análisis también indicó que las caídas de los precios durante todo el año alcanzaron el 45%, además la tendencia indica que muchas propiedades publicadas desde junio están siendo retiradas del mercado.

“Con compradores y vendedores tan distanciados, la solución de los vendedores es sacar su mejor baza y retirar propiedades de la lista, en lugar de bajar los precios”, comentó Krimmel.

El economista también señaló que, debido a las tasas de interés y precios de las viviendas más altos de lo esperado, la confianza del consumidor ha caído y la incertidumbre económica general, además de la demanda, fue extremadamente baja.

“Los vendedores acudieron al mercado y el inventario en muchas áreas metropolitanas se disparó, pero los compradores no aparecieron este verano”, dijo, esto indica que los potenciales vendedores de este año tuvieron la experiencia de publicaciones de inventarios fallidos.

Por lo que, Krimmel explica que “si vuelven a publicar en 2026 con precios y condiciones más realistas, las bajas podrían normalizarse”.

