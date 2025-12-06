Caen levemente precios de casas, y algunos aprovechan para comprar

Pese a los altos intereses, la inflación y una economía incierta, en mayo, Pedro Figueroa se convirtió en propietario de su casa en la ciudad de Huntington Park en el condado de Los Ángeles.

“Nos tomó como dos años todo el proceso, pero cuando ya nos decidimos fue hace siete meses. Mi esposa y yo queríamos una casa que pudiéramos pagar y continuar ahorrando. Viene uno limitado de Mexico, y seguir limitado aquí, pues no”, dijo Pedro.

Y aunque tendrá que pagar una hipoteca mensual de más de $4,000, debido a que tienen un buen empleo, todavía le quedará un poco para ahorrar, y no verse tan apretado con los gastos.

A Pedro, un mecánico de maquinaria pesada, su casa de tres recámaras le costó $525,000 a pagar en 30 años. Dio un enganche del 3.5% con una mensualidad de $4,350.

“Vimos varias opciones, algunas en Fontana, pero mi esposa quiso que nos quedáramos en Huntington Park porque los niños ya están adaptados a esta área. De hecho la casa que compramos ya la conocíamos por fuera, y cuando la pusieron en venta, la vimos por dentro y nos gustó”.

De 47 años de edad, confiesa que siempre le preocupa tener una deuda a 30 años, por lo que pueda pasar en el futuro.

“Siempre hay temor, pero el asesoramiento que tuve fue bastante bueno, y tengo un trabajo bastante estable, en el que ya llevó seis años”.

Pedro considera que en estos momentos, el precio de las casas en Los Ángeles está un poco arriba y los intereses muy altos.

“Las otras casas que vimos el pago era más alto; y no quisimos porque nuestra meta no era poder pagar la mensualidad y que nos quedaran algo para ahorrar; y también que no nos quedara tan lejos. Aunque yo trabajo en Sylmar, mi esposa trabaja como cuidadora, y se encarga de un adulto mayor en Huntington Park”.

Pedro considera que él y su familia han tenido bastante suerte al encontrar una casa a un precio, cuya hipoteca puedan pagar, y en el área donde ellos querían.

“Hemos corrido con bastante suerte”.

La verdad es que el mexicano Pedro, quien ya es residente permanente de Estados Unidos fue muy afortunado al haber encontrado una casa de tres recámaras a buen precio.

De acuerdo a la agencia inmobiliaria Reditt, el costo promedio de una vivienda en Los Ángeles oscila entre $930,000 – $1,03 millones y las unifamiliares a menudo superan el millón de dólares, y en barrios lujosos ascienden a varios millones.

En octubre, los precios de las casas en Los Ángeles se redujeron 1.9% comparado con el año pasado, y se vendieron a un precio promedio de $1 millón.

Duran un promedio de 62 días en el mercado, comparado con 53 días del año pasado.

Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, el mercado inmobiliario está viendo un destello, debido a que las ventas de viviendas unifamiliares totalizaron 282,590 en octubre, un 1.9% más que las 277,410 de septiembre y un 4.1% más que las 271,370 de octubre de 2024.

Por otra parte, las tasas de interés hipotecarias cayeron al 6.23% para un préstamo fijo a 30 años durante la semana que terminó el 26 de noviembre, según Freddie Mac. Se trata de una disminución respecto del 6.26% de la semana anterior.

Jorge Abich, un oficial de préstamos y agente de bienes raíces con más de 35 años de experiencia en la industria hipotecaria, dijo que las ventas han estado más bajas de lo normal, pero se está moviendo el mercado.

“Muchas personas esperan que los precios bajen como en el 2008 o 2009, pero eso no va a pasar, hoy tienen que calificar y comprobar que pueden pagar su hipoteca. Quizá puede haber un ajuste y que los precios bajen entre un 10 y 15%, pero lo que hemos visto en los últimos tres meses es un aumento entre 3 y 5% sobre el precio y la ganancia”.

Observó que por otra parte, los intereses siguen altos.

“La pregunta que deben hacerse es que si lo que van a pagar de hipoteca, les va a ocupar todo lo que necesitan para su familia. Lo bueno es que si el interés baja, pueden refinanciar y bajar el pago”.

Abich comentó que la situación se ha complicado para los compradores y quienes tienen un número ITIN o están en el país con visas.

“Les han subido el enganche, antes se podía con el 10% o hasta el 3.5% de enganche; además deben comprobar que tienen negocios en Estados Unidos”.

Sin embargo, mencionó que si pueden comprobar que tienen una licencia de manejo de California y crédito establecido, pueden calificar para diferentes programas.

Dijo que el valor de las casas sigue siendo más alto en el condado de Los Ángeles, mientras que se encuentran precios más razonables en los condados de San Bernardino y Riverside.

“La diferencia para decidir dónde comprar es dónde trabajamos, porque adquirir una propiedad lejos de donde vivimos, a la larga es muy cansado”.

Hizo ver que la baja en los precios de entre 5 y 10% depende de la ciudad y el barrio, pero hay algunas propiedades que se han vendido por más.

“El mercado está despacio, y eso le da a los compradores más ventaja de negociar los precios”.

Por otra parte, mencionó que las casas están durando más tiempo en el mercado.

“Antes se vendían en una o dos semanas; ahora duran entre 30, 40 días en el mercado”.

Abich aconsejó a quienes aspiran a comprar una casa, que empiecen con hacer un plan a seis meses o un año.

“Lo que hacen es que primero salen a mirar, y después vienen a tratar de calificar, y debe ser el reverso; primero hacer un plan y luego salir a explorar”.

Al mismo tiempo, dijo que tienen que ver cuál es el pago adecuado para ellos, porque no quieren ahorcarse con una hipoteca que no puedan pagar.

¿Hay escasez de vivienda?

“Dependen de donde están buscando. Lo cierto es que está tomando más tiempo vender porque las casas las venden caras, y hay que ver que el precio vale la pena”.

Abich dijo que lo que ha afectado muchos los precios, es la aseguranza contra los incendios que ha subido mucho.

“Antes el pago eran $80 o $90 al mes, ahora son $200 o $300. Eso y los impuestos sube el pago”.

Básicamente recomendó a los interesados en comprar casas, que no tengan miedo de preguntar, ya que hay personas que pueden guiarlos de forma correcta.