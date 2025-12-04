Datos de ADP revelan pérdida de empleos en Estados Unidos

Este miércoles, la empresa ADP indicó a través de un análisis del mercado laboral que al menos 32,000 empleos fueron eliminados por parte del sector privado en Estados Unidos, siendo esta una de las caídas más sorpresivas que genera mayores expectativas a tan solo días a conocerse las decisiones por parte de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Al respecto, la economista jefe de ADP, Nela Richardson comentó que “la contratación ha sido irregular últimamente debido a que los empleadores enfrentan la cautela de los consumidores y un entorno macroeconómico incierto”, dijo.

Por su parte, economistas encuestados por FactSet esperaban un aumento de al menos 40,000 puestos de trabajo; sin embargo, durante el mes de noviembre las pequeñas empresas fueron las que impulsaron los recortes con la eliminación de 120,000 empleos.

Para Matthew Martin, economista senior estadounidense de Oxford Economics, “la disminución de 32,000 puestos en las nóminas privadas reportada por ADP fue impulsada por empresas con menos de 50 empleados, siendo las más afectadas por la incertidumbre política, el aumento de los costos de los insumos y las altas tasas de interés”, destacó.

La debilidad del mercado se ha visto mayormente marcada en el último trimestre de este año y los mayores recortes se observaron en sectores de servicios profesionales y empresariales.

Y aunque se esperaba que, para el inicio de la temporada decembrina, se disparara las contrataciones estacionales, un informe por parte de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de Estados Unidos señaló que los comercios y cadenas minoristas se encuentran cautelosos con las contrataciones este año, pese a que las ventas se han disparado.

“Creo que la incertidumbre que hemos visto en la economía y en los negocios minoristas a lo largo del año ha llevado a algunos minoristas a mantenerse al margen un poco cuando se trata de tomar algunas de estas decisiones de contratación, porque este no es un año normal desde una perspectiva histórica”, destacó Mark Mathews, economista del NRF.

Al respecto, Andy Challenger, vicepresidente sénior de la firma Challenger Gray and Christmas, mencionó que “llevamos un año y medio o dos años observando una desaceleración bastante constante del mercado laboral”, dijo.

Sigue leyendo: