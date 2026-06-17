Trump se lanza contra Claudia Sheinbaum por cárteles: “Es una mujer muy asustada”

El presidente Donald Trump volvió a señalar que México está “controlado” por los cárteles y afirmó que la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, está “muy asustada”.

En el marco del G7, el mandatario estadounidense afirmó que su plan contra el narcotráfico avanza y volvió a indicar que prepara acciones “en tierra”, señalando a México como el principal problema.

“[Las drogas] vienen a través de México. México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, y es triste”, expuso. “Y la presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”.

Regularmente Trump elogia a la presidenta Sheinbaum, pero hay ocasiones en que ha hecho burla de ella imitándola por supuestamente implorarle que no implemente acciones militares en México.

Ahora, el republicano líder del movimiento MAGA afirma que la mandataria mexicana “muy asustada” por el control que los cárteles tienen en México.

Trump y su gabinete usualmente envía mensajes contradictorios sobre la relación con México, ya que a veces el mandatario critica las políticas contra el crimen organizado, mientras algún funcionario acusa falta de cooperación con EE.UU. y en otras ocasiones es a la inversa.

Recientemente, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin reconoció ante la Cámara de Representantes que estar “sorprendido” por la cooperación que existe por parte de México contra el crimen organizado, luego de reunirse precisamente con la presidenta Sheinbaum.

El gobierno de Sheinbaum ha logrado una reducción de entre el 46% y el 49% en los homicidios intencionales en todo el país entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, algo que no se había visto en años, incluso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Adicional a ello, la mandataria mexicana ha enviado a más de 100 líderes de grupos criminales a EE.UU., no bajo extradición, sino bajo el uso inusual de una ley de seguridad nacional que le permite expulsar a mexicanos requeridos por la autoridad estadounidense.

A pesar de la cooperación que México mantiene con EE.UU., el gobierno de Trump mantiene presión para que haya acciones militares en ese país. Al grado que tomó como ejemplo el bombardeo en Venezuela para empujar su agenda armamentista en México, donde la presidenta Sheinbaum ha sido clara: “Sí cooperación, no subordinación”.