Sheinbaum respalda llamado de AMLO para apoyar a Cuba ante bloqueos de EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este domingo su respaldo a su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien reapareción en sus redes sociales para expresar su apoyo y pedir ayuda para el pueblo de Cuba frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por Estados Unidos.

“El pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos”, indicó Sheinbaum durante su gira por el estado de Nayarit.

Agregó que recientemente se implementó un nuevo bloqueo para impedir la llegada de petróleo, afectando a la población cubana.

Apoyo histórico de México a Cuba

Sheinbaum destacó el llamado que hizo el expresidente López Obrador a la ciudadanía para apoyar a Cuba mediante depósitos a una cuenta bancaria de una asociación civil, resaltando la necesidad de asistencia humanitaria.

Durante su Gobierno, AMLO firmó convenios con Cuba para contratar médicos y cumplir con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

Díaz-Canel agradece apoyo de AMLO

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a México la “generosa solidaridad y el acompañamiento” y destacó que jamás olvidarán el “permanente y decisivo apoyo” del país.

Sheinbaum subrayó que, a pesar de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos, México decidió continuar su asistencia a Cuba.

“Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”, afirmó. Añadió que el apoyo al pueblo cubano se mantiene independientemente de las opiniones sobre el Gobierno de la isla: “Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”.

La mandataria también celebró el reciente acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático, respaldando al pueblo cubano en medio de las tensiones con Washington.

El Partido Comunista de Cuba confirmó que representantes del Gobierno cubano han mantenido contactos con autoridades estadounidenses para identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación. Estas conversaciones se desarrollan en un contexto de tensiones prolongadas que incluyen el embargo económico estadounidense y la presión reciente para bloquear importaciones de petróleo hacia la isla.

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