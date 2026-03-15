Sheinbaum responde a Trump: “En México no mandan los cárteles, manda el pueblo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en su país “gobierna el pueblo” al responder a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que los cárteles controlan México.



Durante la inauguración de un Centro Libre para las Mujeres en Ixtlán del Río, en el estado de Nayarit, la mandataria mexicana rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el poder en el país corresponde a la ciudadanía.



“¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México. No, en México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”, declaró.

Respuesta a Trump por cooperación contra los cárteles

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que Trump insistiera en que su homóloga mexicana rechazó su oferta de ayuda para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Antes de abordar el avión presidencial Air Force One desde la Base Conjunta Andrews en Maryland rumbo a Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense criticó a la mandataria mexicana por rechazar la ayuda para combartir a las bandas del crimen organizado.



“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”.

Horas antes, Trump compartió en su red Truth Social una publicación de un usuario que cuestionaba si México era un “narcogobierno”, acompañada de un video de una conferencia de prensa de la presidenta mexicana.

“La soberanía no está en negociación”, advierte Sheinbaum

En un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum sostuvo que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero reiteró que la soberanía nacional no está en negociación.



“Podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida: la soberanía, y esa no está a negociación”, afirmó.



La mandataria agregó que México está dispuesto a mantener coordinación y diálogo con el gobierno estadounidense bajo principios de respeto mutuo e independencia.

Sin intervención militar extranjera

Sheinbaum recordó que su gobierno ha rechazado propuestas para permitir la entrada del ejército estadounidense en territorio mexicano.



“Cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad”, señaló.



Explicó que las operaciones dentro del país corresponden a las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional, las autoridades de seguridad y las fiscalías.

Relación bilateral en seguridad

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que la cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad ha alcanzado niveles históricos para enfrentar desafíos compartidos como el tráfico de drogas y armas.



Según la cancillería, esta relación se desarrolla sin subordinación y bajo principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación.

Contexto del debate sobre narcotráfico

La discusión sobre la cooperación en seguridad se intensificó tras la muerte en febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, Sheinbaum no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde Trump se reunió con líderes latinoamericanos para discutir una alianza militar contra el narcotráfico.

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