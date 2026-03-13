Embajador de EE.UU. en México celebró la captura de 3 traficantes de armas vinculados al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró desde sus redes sociales la colaboración que existe en materia de seguridad entre los gobiernos del país del norte, encabezado por Donald Trump, y el de México, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la detención de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Johnson detalló que tres traficantes de armas, vinculados al CJNG, fueron aprehendidos en Baja California por parte de las autoridades mexicanas como resultado de labores de inteligencia en conjunto.

“La detención de tres traficantes de armas vinculados al [CJNG] en Baja California por parte de las autoridades mexicanas demuestra una vez más los resultados de esta cooperación histórica y el poder de la inteligencia en tiempo real para fortalecer la seguridad fronteriza”, señaló en su publicación.

Para @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, desarmar a los cárteles y desarticular las redes de tráfico de armas es una prioridad compartida, porque representan una amenaza común para la paz y la seguridad de nuestros pueblos. La detención de tres traficantes de… pic.twitter.com/1huits6Ubd — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 13, 2026

El embajador aseveró que “desarmar a los cárteles y desmantelar las redes de tráfico de armas es una prioridad compartida, ya que representan una amenaza común para la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Esta no es la primera vez que Johnson destaca el trabajo coordinado entre México y EE.UU. en materia de seguridad. Anteriormente, agradeció y expresó su reconocimiento tras la captura de Samuel Ramírez Jr., uno de los fugitivos incluidos en la lista de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Cuando nuestros países trabajan juntos y comparten información, los fugitivos no tienen dónde esconderse”, agregó en esa ocasión el diplomático estadounidense.

Estos reconociminentos se dan en un contexto político en el que el gobierno de EE.UU. exige al de México acciones contundentes contra los cárteles de la droga, a los cuales ha calificado como terroristas.

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