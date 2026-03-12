Detienen en Sinaloa a uno de los 10 más buscados por el FBI

Samuel Ramírez Jr., quien fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI fue detenido este jueves en el estado de Sinaloa.

Kash Patel, director del FBI, confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, donde detalló que el detenido es originario de California y permaneció prófugo durante casi tres años antes de ser localizado y arrestado en territorio mexicano.

Según Patel, Ramírez Jr. es señalado como presunto responsable del asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023.

🚨🚨 CAPTURED: Another FBI Most Wanted – Samuel Ramirez Jr., apprehended in Sinaloa, Mexico.



Ramirez was on the run for nearly 3 years for his alleged involvement in the murder of two female victims May 21, 2023. After the alleged murders, he was believed to have fled the… pic.twitter.com/UfZLWXkQsR — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Tras cometer los presuntos homicidios, las autoridades consideraron que el sujeto había huido de Estados Unidos hacia México. Ramírez Jr. fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023, y una orden de arresto federal fue emitida en su contra el 14 de noviembre de 2025.

Luego de su localización y captura en territorio mexicano, Ramírez fue trasladado a Estados Unidos.

“Hace horas, Ramírez acababa de regresar de México a Estados Unidos y aterrizó en Seattle, detenido por la Policía de Federal Washington, donde enfrentará a la justicia correspondiente”, explicó el director del FBI.

“Este es otro objetivo de alto valor y muy buscado, capturado bajo la dirección del FBI y @TheJusticeDept bajo el liderazgo del presidente Trump”, añadió.

Además, destacó que la captura fue posible gracias a la cooperación entre autoridades de Estados Unidos y México, y subrayó que la detención representa un avance en los esfuerzos para localizar a personas incluidas en la lista de los criminales más buscados por la agencia.

