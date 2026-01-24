Quiénes siguen en la lista de los más buscados por el FBI tras la captura de Ryan Wedding

Dos de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron arrestados en México durante enero, mientras que una tercera captura relevante ocurrió el año pasado en India, reduciendo parcialmente la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados”, uno de los mecanismos más emblemáticos de búsqueda criminal a nivel internacional.

Uno de los arrestos más relevantes fue el de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, quien se entregó en la embajada de Estados Unidos en México y posteriormente fue detenido por agentes del FBI para ser trasladado a territorio estadounidense.

Wedding llevaba más de una década prófugo y era señalado como presunto líder de una red internacional de tráfico de cocaína con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa, por lo que el FBI lo incorporó a su lista de los más buscados en marzo de 2025 y ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Otra detención ocurrió el 16 de enero en Pachuca, Hidalgo, donde autoridades mexicanas capturaron a Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense acusado del asesinato de una mujer en Charlotte, Carolina del Norte, en 2016. Rosales había huido de Estados Unidos para evadir a la justicia y figuraba desde hace años entre los criminales más buscados por el FBI por homicidio y fuga ilegal.

La tercera captura reciente corresponde a Cindy Rodríguez Singh, ciudadana estadounidense de Texas, detenida en India en agosto de 2025 y posteriormente extraditada a Estados Unidos. Rodríguez Singh era buscada por cargos de asesinato capital relacionados con la muerte de su hijo y por huir del país tras mentir a las autoridades sobre el paradero del menor.

Con estas detenciones, aún permanecen prófugos varios perfiles considerados de alta peligrosidad. Entre ellos se encuentra Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, presunto cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, acusado de narcoterrorismo y conspiración para la distribución internacional de cocaína. Estados Unidos lo señala como pieza clave en el financiamiento del grupo insurgente mediante el tráfico de drogas y ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

También continúa en la lista Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, el único mexicano actualmente incluido entre los más buscados. Identificado como líder de una facción criminal ligada a los Beltrán Leyva, enfrenta cargos por conspirar para fabricar y distribuir metanfetaminas, cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego.

Otro de los fugitivos es Yulan Adonay Archaga Carías, ciudadano hondureño señalado como líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras. Está acusado de conspiración bajo la ley RICO, tráfico de cocaína y posesión de armas automáticas. Las autoridades estadounidenses creen que continúa dirigiendo operaciones criminales desde la clandestinidad tras escapar de una audiencia judicial en 2020.

El listado también incluye a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, venezolano identificado como presunto alto mando del Tren de Aragua. Enfrenta cargos federales por conspiración y distribución internacional de cocaína, así como por proporcionar apoyo material a una organización designada como terrorista por el gobierno estadounidense.

En el ámbito de los crímenes violentos, el FBI mantiene la búsqueda de Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, ciudadano indio acusado de asesinar a su esposa en una tienda de donas en Maryland en 2015.

También sigue prófugo Omar Alexander Cárdenas, estadounidense acusado de disparar y matar a un hombre en California en 2019, presuntamente vinculado a actividades de pandillas.

Finalmente, permanece prófuga Ruja Ignatova, ciudadana búlgara conocida como “la reina de las criptomonedas”, acusada de liderar el esquema fraudulento OneCoin y de lavar miles de millones de dólares. Es la única mujer en la lista que no ha sido capturada y se cree que podría viajar con escoltas armados y haber alterado su apariencia para evadir a la justicia, según información difundida por Univisión.

La lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” fue creada en 1950 como una estrategia para solicitar la colaboración ciudadana en la localización de criminales de alto perfil. Los individuos incluidos enfrentan órdenes federales de arresto y son considerados armados y peligrosos, con recompensas que pueden alcanzar millones de dólares.

