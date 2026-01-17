Capturan en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, fugitivo del FBI acusado de fraude millonario

Autoridades mexicanas detuvieron en el Caribe mexicano a Otmane Khalladi, un fugitivo buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La captura se realizó en Playa del Carmen, Quintana Roo, indicó el funcionario, quien destacó que Khalladi ingresó a México utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades, pero fue localizado tras un seguimiento especializado.

García Harfuch indicó que la detención se logró como resultado de labores de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades estatales y la Interpol, con intercambio de información con el FBI.

El detenido, de 32 años, es requerido por la justicia estadounidense por su presunta participación en una red criminal transnacional dedicada a estafar a personas de la tercera edad.

En una acción de @SSPCMexico @FGRMexico a través de AIC-INTERPOL @SEMAR_mx @Defensamx1 y la SSC de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con @FBI fue detenido en Playa del Carmen, Q. Roo, Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EE. UU. por fraude electrónico,… pic.twitter.com/zawuKaKFyO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 16, 2026

“Estafa de los abuelos”

De acuerdo con las investigaciones, Khalladi es considerado una pieza clave en un caso federal en el estado de Vermont, donde se acusa a una organización que operaba desde centros de llamadas en Montreal, Canadá, de defraudar a cientos de víctimas en más de 40 estados de Estados Unidos.

El esquema, conocido como la “Estafa de los Abuelos” (Grandparent Scam), operó entre el verano de 2021 y junio de 2024, y habría generado pérdidas superiores a $21 millones de dólares, principalmente entre pensionados estadounidenses.

El historial judicial de Khalladi indica que ya había sido detenido previamente en Estados Unidos. Fue imputado en Nueva York en octubre de 2022 y nuevamente en Vermont en abril de 2023. Aunque obtuvo libertad bajo fianza con la condición de permanecer en Miami, violó las restricciones impuestas y huyó del país, lo que derivó en su búsqueda como fugitivo internacional.

Las autoridades mexicanas no han informado aún sobre el proceso de extradición, mientras continúan las diligencias legales correspondientes.

