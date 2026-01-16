“Está allá adentro”: Sicarios grabaron el asesinato del periodista mexicano Carlos Castro

Un video difundido en redes sociales expone los momentos previos y posteriores al asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido la semana pasada en un restaurante de Poza Rica, al norte de Veracruz.

Las imágenes, presuntamente grabadas por uno de los agresores, muestran cómo los responsables se aproximan al establecimiento y confirman la presencia del comunicador antes de ejecutar el ataque armado.

En el material audiovisual se escucha a uno de los sujetos advertir que la víctima se encontraba dentro del local, tras lo cual el grupo desciende de un vehículo e ingresa al restaurante. Segundos después se escuchan detonaciones, en un hecho que causó pánico entre comensales y terminó con la vida del periodista en el lugar.

De acuerdo con información de Azteca Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas y fue directo contra Carlos Castro, quien se especializaba en la cobertura de nota policiaca y era propietario del medio informativo Código Norte Veracruz. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el comunicador ya no contaba con signos vitales.

Los presuntos sicarios que participaron en el homicidio del reportero Carlos Castro, en #Veracruz, filtraron un video de 35 segundos para demostrar cómo lo mataron. Lo sometieron al interior de una taquería y le dispararon al menos 15 veces. Los agresores huyeron: pic.twitter.com/GwFQwWuYQg — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 16, 2026

XEU Noticias informó que el periodista había denunciado en 2024 presuntas intimidaciones por parte de policías municipales, situación por la cual la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas le otorgó medidas de resguardo. Sin embargo, autoridades estatales señalaron posteriormente que Castro se ausentó de la ciudad, lo que derivó en la cancelación de dicha protección.

La violencia vinculada a este caso no se limitó al homicidio del comunicador. El día de su sepelio se reportó la desaparición de su pareja, Wendy Portilla Ramos, así como de una amiga, Karime Monserrat Murrieta, luego de que ambas asistieran al funeral.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el asesinato ni sobre el paradero de las dos jóvenes. Organizaciones civiles y el gremio periodístico han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva.

Sigue leyendo:

– Reporteros sin Fronteras califica al CJNG como temible depredador de periodistas en México.

– Crean altar de muertos en Tijuana dedicado a periodistas mexicanos asesinados en 2025.