Reporteros sin Fronteras califica al CJNG como temible depredador de periodistas en México

El ejercicio del periodismo volvió a enfrentar un escenario crítico en México durante 2025. El país se posicionó como la segunda nación más peligrosa del mundo para la prensa, sólo detrás de Gaza, según el Balance Anual 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El informe advierte que la violencia asociada al crimen organizado, en particular a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un año especialmente mortífero.

RSF registró nueve periodistas asesinados en territorio mexicano, la cifra más alta en los últimos tres años. La organización sostiene que todos ellos cubrían información local, investigaciones sobre corrupción o actividades del crimen organizado y, en varios casos, habían denunciado amenazas directas. Uno de los reporteros, Calletano de Jesús Guerrero, se encontraba incluso bajo protección del Estado cuando fue ultimado.

El CJNG aparece como uno de los principales “depredadores de la prensa” en el país. De acuerdo con el informe, tres de los asesinatos —los de José Carlos González Herrera, Kristian Zavala y Calletano de Jesús Guerrero— ocurrieron en zonas bajo influencia de este grupo criminal.

RSF señala que el clima de impunidad facilita que estas organizaciones silencien voces independientes y consoliden su control informativo. La estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mantiene presencia en al menos 20 entidades, lo que amplifica su capacidad de intimidación contra comunicadores.

Entre las víctimas también se encuentran Salomón Ordóñez Miranda, Raúl Irán Villarreal Belmont, Melvin García, Ángel Sevilla, Ronald Paz Pedro y Miguel Ángel Beltrán Martínez. Las condiciones en que murieron reflejan patrones similares: coberturas centradas en violencia local, denuncias públicas y amenazas previas que, en la mayoría de los casos, no derivaron en protección efectiva por parte de las autoridades.

RSF reprochó al gobierno de Claudia Sheinbaum la falta de avances en la protección a periodistas, pese a los compromisos asumidos desde el inicio de su administración. La organización subraya que el crimen organizado explica el incremento “alarmante” de los ataques letales contra la prensa durante 2025.

Cifras globales

La violencia en México ocurre en un contexto global igual de inquietante. El informe contabiliza 67 periodistas asesinados en el mundo durante el año, 53 de ellos vinculados a guerras o al crimen organizado.

Gaza encabeza la lista de países más letales, con 29 reporteros palestinos muertos en 2025. RSF atribuye estas muertes al Ejército de Israel y recuerda el ataque del 25 de agosto contra un edificio del hospital Al Nasser, donde fallecieron colaboradores de medios internacionales como Reuters y Associated Press. Desde el inicio de las hostilidades, al menos 220 comunicadores han perdido la vida en la franja.

En Ucrania, tres periodistas murieron en el último año. Entre ellos se encuentran los fotorreporteros Antoni Lallican y Georgiy Ivanchenko, víctimas de un ataque con dron equipado con explosivos.

El informe también repasa otras formas de agresión contra la prensa. México figura en el segundo lugar global en número de periodistas desaparecidos, con 28 casos; sólo Siria registra más. La región latinoamericana acumula 40 de los 135 periodistas desaparecidos en el mundo, algunos con más de tres décadas sin rastro.

En cuanto a detenciones, ocho de los 503 periodistas encarcelados a nivel global se encuentran en América Latina, con Venezuela a la cabeza. México además registra un caso de periodista secuestrado, Alan García Aguilar.

RSF advierte que la represión durante protestas continúa siendo un foco de preocupación. En Ecuador, al menos 55 periodistas fueron atacados desde septiembre mientras cubrían movilizaciones por el aumento del precio del diésel.

En varios países de la región, reporteros han optado por el exilio ante el incremento de políticas restrictivas, como las impulsadas en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. El balance final de 2025 perfila un deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo en México y en distintas zonas del mundo. RSF resume su diagnóstico en una frase que atraviesa todo el informe: los periodistas no mueren, los asesinan.

