Periodista mexicano que recibió amenazas y tuvo protección fue asesinado en Veracruz

Carlos Castro, director del medio informativo Código Norte Veracruz, fue atacado a tiros cuando se encontraba dentro de un establecimiento de comida en el municipio de Poza Rica.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador se encontraba en el negocio que administraba junto a su familia, cuando sujetos desconocidos y fuertemente armados irrumpieron en el lugar y le dispararon.

Castro cubría temas de seguridad y había colaborado en diversos medios como Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque.

Tras darse a conocer el asesinato, compañeros del periodista señalaron a medios locales que la víctima contaba con antecedentes de amenazas y que, en 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas le había otorgado medidas de protección, pero supuestamente le fueron retiradas meses antes del crimen.

El estado de Veracruz es considerado como uno de los más peligrosos para ejercer el oficio periodístico, según informó EFE.

De 2005 a 2024 han ocurrido 31 asesinatos de comunicadores, así como cuatro desapariciones, detallan cifras de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Además, en el municipio donde fue atacado Castro existen antecedentes de detenciones de reporteros vinculados con diversos delitos.

Tan solo en 2020, un corresponsal del Diario La Opinión de Poza Rica y del portal web Al Calor Político, fue detenido por el presunto vínculo con el asesinato de la periodista María Elena Ferral, el 30 de marzo de ese año.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica este año como el segundo “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de Gaza, donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.

