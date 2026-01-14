Autoridades mexicanas identifican al posible sucesor de “El Mencho” al frente del CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) de México identificó a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas de México.

De acuerdo con información oficial, Mendoza Gaytán cuenta con respaldo interno dentro del grupo criminal, incluido el apoyo de familiares directos de Oseguera Cervantes, lo que lo coloca como un perfil viable en una eventual transición de mando. Las autoridades consideran que su consolidación ocurre en un contexto de reacomodos dentro del CJNG, marcado por recientes operativos federales y el debilitamiento de algunas de sus estructuras regionales.

La identificación de “El Sapo” como figura central del CJNG se fortaleció tras una serie de detenciones en Jalisco y Nayarit que permitieron a la FGR profundizar en la cadena de mando del cártel. Entre los arrestos más relevantes se encuentra el de José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber” o “Bravo”, capturado en Zapopan y señalado como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara, quien presuntamente operaba bajo órdenes directas de Mendoza Gaytán.

Las investigaciones federales ubican a “El Sapo” como un operador de alto perfil con presencia en Jalisco, Nayarit, Michoacán y Baja California, además de influencia en zonas estratégicas como Puerto Vallarta. Sus actividades, de acuerdo con el semanario Zeta Tijuana, estarían relacionadas con el trasiego de drogas, tráfico de armas, reclutamiento forzado y el adiestramiento de jóvenes para integrarlos a células delictivas, prácticas que han sido documentadas por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Another one of CJNG's top commanders. A man named Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan, who goes by the aliases “El Sapo" and "El 090". pic.twitter.com/wd1TNxrPZT — HEARST (@HEARST_BB) July 10, 2023

Quién es “El Sapo”

Mendoza Gaytán nació en 1988 y es hijo de Gonzalo Mendoza Torres, alias “Don Gonza”, y de Josefina Caridad Gaytán. En 2012 logró evadir su captura durante un operativo federal en Zapopan, en el que sí fueron detenidos sus padres y su hermano Abundio Mendoza Gaytán, “El Güero Abundio”. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado con algunos de los episodios de violencia más graves registrados en Jalisco durante la última década.

El presunto líder criminal ha sido señalado como responsable de ataques contra fuerzas de seguridad, entre ellos emboscadas a policías estatales y agresiones a militares, así como de homicidios de alto impacto ocurridos en Puerto Vallarta, incluido el del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

Autoridades federales también lo relacionan con la operación de centros clandestinos de adiestramiento del CJNG, como el rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde presuntamente se entrenaba y castigaba a reclutas.

Desde mayo de 2019, Mendoza Gaytán se encuentra en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica el bloqueo de sus bienes y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.

En México, la FGR mantiene desde 2023 un juicio de extinción de dominio contra bienes y cuentas bancarias de sus padres, como parte de los esfuerzos por desmantelar la red financiera ligada a su entorno familiar.

Autoridades federales consideran que el peso operativo, la lealtad interna y el control territorial de “El Sapo” lo convierten en uno de los perfiles más sólidos para encabezar al CJNG en caso de una ausencia definitiva de “El Mencho”.

