Embajada de EE.UU. en México celebró golpe al CJNG con la captura de uno de sus jefes

La captura de un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue destacada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien consideró que las detenciones representan un avance significativo en la lucha conjunta contra el narcotráfico y la violencia ligada al crimen organizado.

Los operativos, realizados en Jalisco y Nayarit, estuvieron dirigidos contra personas señaladas por las autoridades como operadores clave y generadores de violencia dentro de la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Las acciones fueron ejecutadas por fuerzas federales mexicanas como parte de una ofensiva más amplia contra el grupo criminal.

Johnson expresó en redes sociales su respaldo a las detenciones efectuadas por la Fiscalía General de la República en Jalisco, al afirmar que representan un golpe relevante para una organización a la que calificó como narcoterrorista por el impacto de sus actividades en ambos países. El diplomático subrayó que la cooperación bilateral es clave para frenar el tráfico de drogas y la violencia asociada.

Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades. Colaborando haremos que la justicia prevalezca y juntos construiremos un futuro… pic.twitter.com/Idg87QIUNy — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 14, 2026

Uno de los principales operativos tuvo lugar en Zapopan, Jalisco, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional detuvieron a José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber” o “Bravo”, identificado como jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. En la misma acción fueron arrestados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja, según informó el diario El Universal.

De manera paralela, fuerzas federales capturaron en Tepic, Nayarit, a Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias “El Cárdenas”, señalado como operador regional del CJNG con influencia en Nayarit, Jalisco y el sureste de Zacatecas. Las investigaciones indican que coordinaba el traslado de drogas por rutas aéreas y marítimas, además de presuntas operaciones de lavado de dinero.

Estas capturas se suman a otras acciones recientes contra estructuras aliadas del CJNG en estados como Baja California y Michoacán, donde también se han asegurado armas, droga, vehículos e inmuebles vinculados a actividades ilícitas.

El pronunciamiento del embajador ocurrió un día después de que los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostuvieran una conversación telefónica centrada en temas de seguridad. En ese diálogo, México insistió en el respeto a su soberanía, mientras que Estados Unidos planteó la necesidad de resultados concretos en el combate al narcotráfico.

