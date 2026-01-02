El CJNG inicia el año con un ataque a policías en Michoacán donde murió un oficial

Un ataque armado contra un punto de vigilancia policial marcó el inicio de 2026 en Michoacán. Un oficial de la Policía Municipal murió y otro más resultó gravemente herido luego de que un comando fuertemente armado irrumpiera en el municipio de Tocumbo durante los primeros minutos del Año Nuevo, en una zona colindante con el estado de Jalisco.

El atentado ocurrió en la periferia de la cabecera municipal, donde agentes locales mantenían un filtro de seguridad como parte del operativo de fin de año. Los agresores, que se desplazaban en varias camionetas, dispararon con rifles de asalto contra los uniformados apostados en el entronque del libramiento, frente al Hotel Casa Blanca, y huyeron tras el intercambio de fuego.

De acuerdo con información difundida por Latin US, al menos una veintena de hombres armados ingresó desde Jalisco y sorprendió a los policías municipales, dejando a dos de ellos con heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados de emergencia a un hospital regional en el municipio vecino de Los Reyes, donde uno de los oficiales perdió la vida mientras recibía atención médica.

#Michoacán | En Tocumbo, un grupo armado atacó a policías en las primeras horas del año. Un oficial perdió la vida y uno más resultó herido. pic.twitter.com/kYxLGhGX1K — imagenCrystal (@imagen_crystal) January 1, 2026

Según reportes del semanario Proceso, el policía fallecido fue identificado como Javier Tenis Ceja, originario de la comunidad de Pamatácuaro, mientras que el agente herido, Juan Carlos Pedro Ruíz, permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Un tercer elemento que se encontraba en el lugar resultó ileso tras el ataque.

En los municipios de Peribán, Cotija, Tingüindín y Los Reyes se desplegó un operativo de búsqueda, luego de que los agresores arrojaron objetos metálicos en la carretera para facilitar su escape hacia territorio jalisciense. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

De acuerdo con el diario Excélsior, las autoridades estatales atribuyen la agresión a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que mantiene una disputa violenta por el control territorial en esta franja de Michoacán. En la zona operan también otros grupos criminales locales, lo que ha generado una escalada de ataques contra fuerzas de seguridad en municipios como Tocumbo, Cotija, Peribán y Los Reyes.

La violencia reciente se suma a antecedentes graves en la región. En junio pasado fue asesinado el comandante de la Policía Municipal de Tocumbo durante un ataque armado, y en mayo de 2025 una mina terrestre explotó al paso de un convoy del Ejército y la Guardia Nacional en el municipio de Los Reyes, con un saldo de ocho militares muertos.

Tocumbo, conocido a nivel nacional como la “Capital Mundial de la Paleta” y reconocido como Pueblo Mágico por su tradición artesanal y festividades que atraen a turistas y migrantes, enfrenta así un nuevo episodio de violencia que contrasta con su vocación turística y familiar, en medio de una crisis de seguridad que continúa afectando al occidente de Michoacán.

Sigue leyendo:

– Cómo el CJNG pasó de ser un brazo armado a cártel designado por EE.UU. como organización terrorista.

– Miembros del CJNG implantaron toque de queda en Zacatecas y amenazaron a la Policía estatal.