Miembros del CJNG implantaron toque de queda en Zacatecas y amenazaron a la Policía estatal

Un video difundido por un grupo de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encendió nuevamente las alertas de seguridad en Zacatecas, al contener amenazas directas contra la Policía Estatal y advertencias de nuevos ataques con explosivos. En el mensaje, los hombres armados acusan a las autoridades locales de proteger a una facción del Cártel de Sinaloa y advierten que la violencia continuará.

La grabación, que circuló en redes sociales, muestra a sujetos con armas largas y vestimenta táctica lanzando señalamientos contra el gobierno estatal. En su discurso, afirman que los policías zacatecanos respaldan a “Los Mayos”, grupo ligado a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, y advierten que esa supuesta colaboración tendrá consecuencias.

El mensaje criminal se difundió pocos días después de un ataque con explosivos contra una patrulla estatal en el municipio de Luis Moya. El atentado ocurrió cuando los agentes acudían a un reporte en las inmediaciones del panteón municipal y un artefacto fue detonado a distancia, causando daños materiales a una unidad oficial, sin que se reportaran policías heridos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revela nuevo video.



Amenaza con “limpiar la zona” y advierte toque de queda en Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas, Ojocaliente y zonas aledañas de las referidas localidades de Zacatecas.



El grupo criminal acusa a mandos… pic.twitter.com/dak4CREaKp — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 19, 2025

De acuerdo con el sitio En blanco y negro, en el mismo video los presuntos sicarios anunciaron un toque de queda a partir de las 9 de la noche en municipios como Luis Moya, Ojocaliente y otras localidades cercanas, exhortando a la población civil a permanecer en sus hogares para evitar verse involucrada en la violencia que, aseguran, estará dirigida contra autoridades estatales.

Según Infobae, los hombres armados aseguraron que no realizarán agresiones contra elementos del Ejército Mexicano ni de la Guardia Nacional, a quienes dijeron permitirán circular sin restricciones, al tiempo que insistieron en que sus ataques se concentrarán exclusivamente en corporaciones bajo mando del gobierno de Zacatecas.

Las autoridades estatales consideran que estas amenazas podrían estar relacionadas con los hechos ocurridos el 17 de diciembre en Villa García, donde elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas abatieron a siete civiles armados durante un enfrentamiento en la comunidad de Los Campos, cerca de los límites con Jalisco.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad señaló que existen indicios preliminares de que el ataque con explosivos y las advertencias posteriores forman parte de una estrategia de represalia para obstaculizar las acciones de las fuerzas de seguridad en la región. En respuesta, el fiscal estatal Christian Paul Camacho confirmó el reforzamiento de la vigilancia en zonas limítrofes con Aguascalientes y Jalisco, mientras el gobierno estatal se mantiene en alerta ante la posibilidad de nuevos atentados.

Sigue leyendo:

– San Luis Potosí afirma que policías detenidos en Zacatecas atendieron llamado por hallazgo de cuerpos.

– Encuentran 7 cuerpos en Zacatecas en límites con San Luis Potosí, hay cuatro policías detenidos.