Encuentran 7 cuerpos en Zacatecas en límites con San Luis Potosí, hay cuatro policías detenidos

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó este lunes sobre el hallazgo de siete cuerpos en los límites territoriales entre la entidad y San Luis Potosí, en el marco del operativo de seguridad Vigilante Nocturno.

Durante la operación, dijo, realizada por las Fuerzas de Reacción Inmediata, se encontró un vehículo con manchas de sangre a pocos metros de los cuerpos, dentro del cual viajaban cuatro presuntos elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí.

“Las cuatro personas ya fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En el momento procesal oportuno, la Mesa de Construcción de Paz brindará mayores detalles”, indicó el funcionario estatal a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebookñ

Las autoridades zacatecanas no han confirmado si se trató de un enfrentamiento o aclarado las circunstancias de la muerte de las víctimas, y la identidad de los detenidos aún no ha sido verificada.

Zona donde operan cárteles

El hallazgo se dio en una región donde varias organizaciones criminales operan, incluida la Cártel del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que históricamente han protagonizado enfrentamientos en la zona.

Reyes Mugüerza indicó que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para iniciar las investigaciones correspondientes.

A pesar de las dudas sobre la identidad de los detenidos, el funcionario aseguró que más información será proporcionada una vez que la Mesa de Construcción de Paz tenga más detalles del caso.

Además, la falta de claridad sobre un posible vínculo con los policías estatales de San Luis Potosí ha generado suspicacias, ya que algunos informes sugieren que los cuerpos fueron abandonados en Santo Domingo, San Luis Potosí, lo que agrega más complejidad al caso.

