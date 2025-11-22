Golpe a “Los Chapitos”: Arrestan a 10 integrantes en Sinaloa

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, Sinaloa, concluyó con la detención de 10 hombres señalados por autoridades como presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a “Los Chapitos“, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La intervención inició tras una denuncia anónima al 089 que advertía sobre la presencia de hombres armados y un vehículo negro afuera de un domicilio. Elementos del Ejército, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Guardia Nacional cerraron dos vialidades y ocuparon azoteas de viviendas aledañas para asegurar la zona, según el comunicado oficial.

Aseguran armas largas, cargadores y equipo táctico

Durante el cateo y aseguramiento del inmueble, los agentes detuvieron a los diez sujetos y confiscaron nueve fusiles, una ametralladora, una pistola, 1,225 cartuchos útiles, 33 cargadores para arma larga, equipo táctico y varios ponchallantas. La SSPE señaló que el operativo respondió a una estrategia de contención en áreas donde se ha detectado presencia de grupos armados.

Presunta integrantes los “Los Chimales”

Fuentes no oficiales indicaron que los detenidos serían originarios de Jalisco, Michoacán, Baja California y Sinaloa, y que podrían estar relacionados con “Los Chimales“, un presunto brazo armado asociado a la facción de “Los Chapitos” que mantendría una disputa con Los Mayos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta vinculación.

La SSPE subrayó que la información sobre la supuesta afiliación de los detenidos permanece bajo verificación y que por ahora solo se reconoce su detención y el aseguramiento del arsenal.

Operativo federal contra el narco

De acuerdo con el gobierno estatal, el despliegue de fuerzas federales en la zona norte de Culiacán busca inhibir la circulación de grupos armados y reforzar la vigilancia en sectores considerados prioritarios por la incidencia delictiva.

“Con acciones como esta, los gobiernos federal y estatal reafirman su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense al inhibir la circulación de personas armadas y el uso de estos objetos ilícitos”, señaló la SSPE en su comunicado.

Las autoridades no han comunicado aún el destino de los detenidos ni si la Fiscalía General de la República atraerá el caso.

