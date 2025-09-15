Aseguran 1.5 toneladas de metanfetamina en Mazatlán al cártel de Sinaloa

Elementos de seguridad y fuerzas armadas de México realizaron un operativo conjunto que permitió el aseguramiento de 1,5 toneladas de metanfetamina ocultas en el doble fondo de un tractocamión en el puerto de Mazatlán, informaron autoridades este lunes.

La acción coordinada involucró a la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según un comunicado oficial conjunto.

Durante la inspección, la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, con apoyo de rayos X y tres binomios caninos, detectó un compartimento oculto que contenía 494 paquetes y seis bolsas con metanfetamina, cuyo peso total alcanzó aproximadamente 1,5 toneladas.

El decomiso representa un golpe económico al narcotráfico de 426,5 millones de pesos (unos 21,32 millones de dólares) y evitó que más de 1,5 millones de dosis llegaran a la ciudadanía, destacó el comunicado oficial.

El tractocamión y la carga quedaron bajo resguardo del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos del cargamento con redes de delincuencia organizada.

No hubo detenidos

Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas durante el aseguramiento ni se proporcionaron detalles sobre la ruta o destino previo del cargamento, que permanece inmovilizado en el recinto portuario para su disposición legal.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles”, subrayaron las autoridades.

Este operativo en Sinaloa, uno de los estados con mayor actividad delictiva relacionada con el narcotráfico, refuerza los esfuerzos federales para combatir el tráfico de drogas y proteger la seguridad pública.

