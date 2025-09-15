Presunto líder de La Barredora pretendía seguir actividades criminales en Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), fue detenido en Paraguay mientras intentaba establecer una red criminal, informó este lunes Jalil Rachid, secretario nacional antidrogas del país sudamericano.

En conferencia de prensa, Rachid detalló que la captura fue posible gracias al intercambio de información con autoridades mexicanas y a la coordinación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

“El operativo permitió frustrar cualquier tipo de actividad o negocio delictuoso que Bermúdez Requena pretendía emprender en Paraguay”, señaló Rachid. El funcionario explicó que el exfuncionario mexicano ingresó de manera clandestina al país tras pasar por Panamá y Brasil, mientras enfrentaba presiones judiciales en México.

Presunto líder de La Barredora detenido en Paraguay

Durante la detención, que tuvo lugar la noche del viernes 12 de septiembre en una residencia con alberca en Asunción, se aseguraron joyas, dinero en distintas divisas, identificaciones, teléfonos celulares y botellas de vino de lujo. Según medios locales, Bermúdez Requena se negó a someterse voluntariamente a la entrega, activando el proceso formal de extradición entre México y Paraguay.

Rachid destacó que la acción forma parte de la estrategia paraguaya de cooperación internacional para prevenir la instalación de estructuras del crimen organizado transnacional en su territorio.

“No es la primera vez que realizamos este tipo de operaciones; nuestro objetivo es evitar que líderes criminales echen raíces en Paraguay”, afirmó.

Proceso de extradición a México

El seguimiento al exsecretario incluyó la identificación de movimientos financieros y actividades sospechosas, que sirvieron como base para la operación. Bermúdez Requena enfrenta en México cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés durante su gestión en Tabasco.

El proceso de extradición y los trámites judiciales continuarán conforme a los tratados internacionales vigentes, mientras las autoridades paraguayas mantienen al detenido bajo custodia.

