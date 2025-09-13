Detienen al líder del cártel mexicano La Barredora mientras se ocultaba en Paraguay

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Tabasco, y quien es identificado como líder de la organización criminal La Barredora finalmente fue detenido.

Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch quien dio a conocer la noticia de la captura, la cual se llevó a cabo en Paraguay en una operación coordinada entre distintas agencias de seguridad, “por instrucciones de la presidenta” mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay”, agregó García Harfuch, en un mensaje en su cuenta de X, acompañado de una fotografía del detenido.

Sobre Bermúdez Requena pesaba una orden de aprehensión desde febrero de este año por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco. Además, Interpol México emitió una ficha roja en su contra el 17 de julio de 2025.

🚨 Así fue el momento de la detención del ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de La Barredora.



Hernán Bermúdez Requena, 'El Abuelo', se encontraba prófugo en Paraguay, país en donde fuerzas federales mexicanas lo detuvieron con apoyo del gobierno local.



📹:… pic.twitter.com/hqCgM0A0vw — Milenio (@Milenio) September 13, 2025

Según la Fiscalía de Tabasco, el exjefe policiaco es acusado, junto a dos presuntos cómplices, de secuestrar y extorsionar a un empresario gasolinero, Ramón Martínez Armengol.

Información de agencias de inteligencia en México, detalla que Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

De acuerdo con el diario Reforma, Bermúdez Requena huyó del país el mismo día que se ordenó su detención, tomando un vuelo desde Mérida con destino a Panamá. También se informó que se encontraba en Brasil, por lo que el gobierno mexicano estaba trabajando con Interpol para lograr su detención.

Sus presuntos cómplices, Eduardo Vázquez Orellana, alias “El Menchito” o “El Blin Blin”, y el abogado Manuel de Atocha Romero, también se encuentran prófugos.

Tras su captura, Hernán Bermúdez Requena fue traslado a México, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Sigue leyendo:

– Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad mexicano tiene orden de captura por narcotráfico.

– López Obrador fue advertido sobre jefe de policía vinculado al narco.