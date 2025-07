López Obrador fue advertido sobre jefe de policía vinculado al narco

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue advertido en múltiples ocasiones sobre los presuntos vínculos del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el crimen organizado, según documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks.

Los reportes, que circularon entre mandos militares, agencias de inteligencia y la Presidencia, identificaban a Bermúdez como operador clave del grupo delictivo “La Barredora”, con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con los datos analizados por el periodista José Luis Montenegro, pese a las advertencias, ni López Obrador ni los entonces gobernadores Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino tomaron acciones visibles para investigarlo o removerlo.

Uno de los documentos clave elaborado a finales octubre de 2021 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, titulado Diagnóstico Delictivo Regional, fue dirigido al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y, de acuerdo con Montenegro, remitido directamente a la Presidencia de la República.

El diagnóstico señala a Bermúdez Requena como figura central en las operaciones criminales en Tabasco y Chiapas, específicamente en municipios como Huimanguillo, Cárdenas, Paraíso y Reforma. El documento detalla una red de complicidades que incluía a funcionarios locales, elementos penitenciarios y operadores criminales como Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”, y su hermano Felipe, alias “El Águila”.

Según el informe, estos actores reclutaban a exmilitares para funciones operativas, incluyendo robo de hidrocarburos, extorsión y tráfico de drogas. También se documentan pagos sistemáticos, rutas del huachicol, uso de pipas y sobornos para garantizar la protección institucional.

¿Ignorancia o complicidad?

La falta de acciones por parte del gobierno federal y estatal ha generado cuestionamientos sobre una posible omisión deliberada o complicidad de alto nivel. “¿Ignorancia o complicidad?”, se pregunta Montenegro en sus publicaciones, subrayando la gravedad de la supuesta protección institucional que permitió la continuidad de Bermúdez en el cargo.

Bermúdez fue nombrado secretario de Seguridad en 2019 por Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco. Permaneció en el cargo durante toda la administración estatal y fue ratificado por su sucesor, Carlos Merino, hasta enero de 2024. Las filtraciones apuntan a que las advertencias sobre su presunta relación con el narcotráfico comenzaron a circular formalmente desde finales de 2021.

Montenegro sostiene que otro informe, elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en diciembre de ese año y también dirigido a Presidencia, fue entregado a López Obrador en el marco de una visita privada a su rancho en Chiapas, “La Chingada”. En dicho documento se advertía del clima de violencia en Tabasco y se identificaba a Bermúdez como uno de los generadores de riesgo en la región.

Antes de esa visita, la 30ª Zona Militar en Villahermosa organizó reuniones con mandos de la Guardia Nacional para evaluar amenazas. Según fuentes militares, en esas sesiones se consideró a Bermúdez como un objetivo de riesgo por su presunta colaboración con grupos delictivos.

Red criminal y omisión institucional

Además de “El Pantera” y “El Águila”, la red señalada por los informes incluye a personajes como Euler Ruvalcaba, alias “Comandante Rayo”, presunto líder de ejecuciones extrajudiciales y robo de combustible, y Miguel Ángel Martínez, alias “Lanchero”, vinculado a operaciones logísticas y relaciones con autoridades federales.

Uno de los documentos filtrados describe comunicaciones internas entre operadores criminales, quienes advertían sobre investigaciones en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y mencionaban a funcionarios presuntamente coludidos, incluyendo a “Miguel El Tabasqueño”, Carlos René Cruz “El Taca” y el propio “Comandante H”.

A pesar de los señalamientos, Bermúdez no fue removido del cargo sino hasta enero de 2024. Para 2025 se confirmó la existencia de una orden de aprehensión en su contra y su inclusión en la lista de búsqueda de Interpol.

Hasta ahora no se ha iniciado una investigación pública contra los funcionarios que habrían sido informados. En medio del caso, han surgido versiones no confirmadas sobre la posible muerte de Bermúdez durante un intento de fuga desde Panamá. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe confirmación oficial sobre ese hecho y que el Gabinete de Seguridad emitirá un reporte en los próximos días.

