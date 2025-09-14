Arrestan al “D3”, líder de red ligada a La Familia Michoacana

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas armadas, desmantelaron un invernadero de marihuana operado por una célula del grupo criminal La Familia Michoacana en la Ciudad de México, como parte de una red transnacional con operaciones en Costa Rica y Guatemala.

La operación incluyó cateos simultáneos en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, como parte de una investigación que identificó a la organización criminal como responsable de cultivar, procesar, distribuir y comercializar marihuana de diseño en distintos puntos del país y en el extranjero.

Durante el operativo fue capturado Sergio Cano “N“, alias D3, señalado como líder de esta célula, con presencia operativa en varias demarcaciones de la capital: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Tláhuac, así como en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, además de los estados de Guerrero y Sinaloa.

Aseguran marihuana y equipo para su procesamiento

En un domicilio de la alcaldía Iztacalco, las autoridades aseguraron un invernadero de marihuana, dos bolsas con la droga, una bolsa con polvo amarillo, una báscula digital y 1,153 plantas de cannabis. En otro inmueble, ubicado en la alcaldía Benito Juárez y utilizado como bodega, se localizaron 139 paquetes y un costal con 35 kilogramos de marihuana.

Además del líder criminal, fueron detenidos otros tres sujetos: Patricio Hernández ‘N’, alias Smog, Paolo Zavala ‘N’ y Francisco Valencia ‘N’, quienes también estarían vinculados con el procesamiento y distribución de marihuana en la capital y el Estado de México.

Las investigaciones apuntan a que esta red criminal utilizaba viviendas urbanas para instalar invernaderos interiores con tecnología para cultivo intensivo, lo que facilitaba el abastecimiento constante de marihuana de alta gama tanto en mercados locales como internacionales.

Red transnacional

Autoridades confirmaron que la organización mantenía vínculos operativos con estructuras criminales en Centroamérica, enfocadas en el tráfico de marihuana y otras sustancias ilícitas.

La SSPC informó que continuarán los operativos para desarticular por completo esta red y reiteró su compromiso con el combate al narcotráfico en zonas urbanas.

