Voto Latino reconoce al influencer Carlos Eduardo Espina por orientar a latinos

La Fundación Voto Latino, principal organización de participación ciudadana dedicada a informar y empoderar a una nueva generación de votantes latinos, reconoció la labor de Carlos Eduardo Espina al otorgarle el Premio Campeón 2026.

Este influencer ha convertido las redes sociales en un centro educativo cívico con la capacidad de brindar información bilingüe a más de 23 millones de personas que lo siguen y están pendientes de sus contenidos.

Gracias a los temas que suele abordar, desmitifica las complejas políticas de inmigración, analiza los cambios legislativos y ofrece actualizaciones en tiempo real sobre cuestiones que afectan a la comunidad latina.

Graduado de derecho, el trabajo de este activista uruguayo-estadounidense ha comenzado a destacar por defender los derechos de los inmigrantes latinos, pues democratiza el conocimiento jurídico para las comunidades desfavorecidas.

Frecuentemente, organiza sesiones formativas para guiar a los residentes a través del proceso de naturalización, explicando los matices de los programas federales y ofreciendo resúmenes claros de las órdenes ejecutivas.

Carlos Eduardo Espina incluso produjo un documental que lleva a la reflexión sobre el papel que desempañan millones de inmigrantes en Estados Unidos. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Además, mediante la producción del documental “Estados Detenidos”, ofrece una visión íntima del impacto humano que tienen las medidas de control de la inmigración en las familias.

Gracias a este esfuerzo, Carlos Eduardo Espina fue premiado en Washington, lugar donde agradeció la distinción a su labor, pero al hacer uso de la palabra invitó a reflexionar sobre los millones de inmigrantes carentes de estatus legal cuyo esfuerzo también contribuye al crecimiento de Estados Unidos.

“Cada vez que gano un premio como este me siento alegre, porque para mi es un gran honor ser reconocido, pero esto me hace pensar que la mayoría de las personas de nuestra comunidad no tiene este privilegio; nunca van a tener la oportunidad de vestirse lindo y andar de fiesta enfrente de la Casa Blanca un viernes por la noche.

Así que, para mi es un recordatorio de porqué hacemos esto. No se trata de cuántos premios puedo ganar, a cuántos políticos puedo conocer o a cuántas fiestas me pueden invitar. El propósito es asegurar que nuestras futuras generaciones en este país no tengan que sufrir como está sucediendo con muchos ahora.

La realidad es que hay muchos millones de latinos en este país con miedo y están preocupados por no saber cómo van a pagar la renta mañana, cómo podrán dejar a sus hijos en la escuela sin ser detenidos por inmigración, cómo le van a hacer cuando sus padres mueran en su país de origen y no los puedan enterrar”, expuso.