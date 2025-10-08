Capturan a integrante de Los Chapitos cargado con armas y explosivos

Elementos de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo operativos en los municipios de Jesús María y Carboneras, Sinaloa, dando como resultado la captura de Filiberto Hernández Monzón, integrante de una célula criminal vinculada a la facción de “Los Chapitos”.

El detenido, de 37 años, se encargaba de coordinar el traslado de armas, además de ocuparse de la vigilancia de rutas ocupadas por integrantes del Cártel de Sinaloa, según reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por medio de un comunicado.

En el operativo también fueron incautadas armas largas, sustancias ilícitas, artefactos explosivos y vehículos con blindaje artesanal, entre los que destacó una unidad con emblemas falsos del Ejército mexicano.

De acuerdo con las autoridades, el arsenal decomisado estaba compuesto por tres armas largas, 1,770 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas y ropa táctica.

Tierra sin ley

Sinaloa atraviesa una crisis de violencia debido a la pugna entre Los Chapitos y La Mayiza, ambas facciones del Cártel de Sinaloa, la cual ha dejado más de 1,700 personas sin vida entre criminales, policías, militares, niños, mujeres y otras víctimas colaterales desde septiembre de 2024, según informó EFE.

Asimismo, el estado es uno de los más vigilados por el Gobierno de México luego de que el Cártel de Sinaloa fuera designado como grupo terrorista por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobierno, encabezado por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha desplegado más de 11,800 elementos de las fuerzas federales para resguardar la seguridad en la entidad.

Sigue leyendo:

– Hijo de “El Mayo” Zambada formó una alianza con otro grupo criminal para enfrenar al CJNG y a Los Chapitos.

– Detienen en Sinaloa a “Chuki”, un importante piloto aviador de Los Chapitos.