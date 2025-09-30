Detienen en Sinaloa a “Chuki”, un importante piloto aviador de Los Chapitos

Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, identificado como piloto aviador del grupo criminal Los Chapitos, fue detenido por fuerzas federales en un operativo conjunto realizado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. La captura ocurrió como parte de una ofensiva federal que ha derivado en la detención de más de 50 integrantes prioritarios del Cártel de Sinaloa.

“El Chuki” era considerado un operador clave en la estructura de Los Chapitos. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el detenido contaba con una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Las investigaciones también lo vinculan con actividades logísticas y de transporte en la red criminal del grupo.

La misma causa penal incluye a otros miembros de alto perfil de la organización criminal, entre ellos Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”; Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien figuraba como uno de los hombres más buscados del país hasta su captura en 2023.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Otros detenidos por esta investigación incluyen a Mario Alberto Gaspar Martínez, alias “Pokémon”; Germán González Monjaraz; Antonio González Zermeño; Héctor Gustavo Cruz Fuentes; Andrés Felipe Espinoza Huerta, alias Chonqui, y Néstor Alfredo García Rodríguez.

Las autoridades consideran la detención de “El Chuki” un golpe estratégico a la red logística de Los Chapitos, especialmente en el contexto de una escalada de violencia y rivalidad entre facciones del cártel.

Desde 2024, las fuerzas federales han intensificado operativos en la zona centro de Sinaloa, lo que ha derivado en enfrentamientos, decomisos y capturas relevantes contra distintas células delictivas.

Sigue leyendo:

– “Poncho Limón”, el otro líder de La Mayiza que busca EE.UU. y casi no es conocido.

– EE.UU. acusa formalmente a líderes del Cártel de Sinaloa de lavado de dinero y narcotráfico.