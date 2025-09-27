“Poncho Limón”, el otro líder de La Mayiza que busca EE.UU. y casi no es conocido

Alfonso Limón Sánchez, alias “Poncho Limón”, se ha consolidado como un líder clave dentro de la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, una figura de bajo perfil pero de alto poder que actualmente es buscado por Estados Unidos y que opera en la sombra como uno de los principales aliados de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”.

A pesar de no ser un Zambada de nacimiento, Limón Sánchez es considerado por las autoridades como un posible sucesor dentro de la estructura criminal tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Su nombre forma parte de la lista de los fugitivos más buscados por la DEA, que ofrece una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información que lleve a su captura, según documentos del Departamento del Tesoro de EE.UU. que lo identifican como un socio cercano de “El Mayo”.

Historial criminal

La vinculación de los Limón Sánchez con el narcotráfico data de años atrás. Su hermano, Ovidio Limón Sánchez, fue extraditado a Estados Unidos en 2012 por acusaciones de distribuir toneladas de cocaína en ese país.

#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Alfonso Limon-Sanchez; wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance. Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to the @USMarshalsHQ athttps://t.co/6gEKrpodjJ pic.twitter.com/y0Awrmg8Fk — DEA HQ (@DEAHQ) March 17, 2023

De acuerdo con las memorias de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, publicadas en el libro “El Traidor” de la periodista Anabel Hernández, Alfonso y su otro hermano, Óscar, fueron presentados a “El Mayo” Zambada alrededor de 2007, convirtiéndose rápidamente en un eslabón crucial para el tráfico de cocaína hacia ciudades como Los Ángeles y Chicago.

“Poncho Limón” fue capturado en Culiacán en noviembre de 2014 en una operación conjunta de la Marina Mexicana y la DEA. Recluido inicialmente en el penal de Puente Grande, Jalisco, logró su traslado al penal de Aguaruto en Sinaloa, donde según reportes de medios locales, disfrutaba de privilegios como televisores, dispositivos móviles y visitas conyugales.

Sin embargo, a mediados de marzo de 2017 se fugó de esa prisión por la madrugada junto con otros cuatro narcotraficantes de alto perfil, en un hecho que evidenció la corrupción del centro penitenciario.

Tras su fuga, “Poncho Limón” retomó su posición operativa y formó su propio brazo armado, las “Fuerzas Especiales Limón”. En la actual guerra que enfrenta a la facción de “La Mayiza” contra “Los Chapitos” en Culiacán, ha mantenido su lealtad a “El Mayito Flaco”, actuando como uno de sus principales capitanes.

Su perfil discreto, heredado de las enseñanzas de “El Mayo”, se ve ahora erosionado por el conflicto y la creciente atención de las agencias de inteligencia de ambos lados de la frontera, según señala el diario Milenio.

