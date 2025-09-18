EE.UU. anuncia sanciones contra La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa peleada a muerte con Los Chapitos

En medio de la lucha contra el crimen organizado internacional y los cárteles recientemente denominados organizaciones terroristas, el Gobierno de EE.UU. anunció sanciones específicas contra “La Mayiza”, es decir, la facción del Cártel de Sinaloa formada por aliados de Ismael “El Mayo” Zambada, quien se encuentra detenido en el país por delitos de drogas y sobornos.

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro señaló a cinco altos mandos de La Mayiza y a 15 entidades presuntamente vinculadas con este grupo delictivo.

En esta lista negra figura Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, al que Washington considera principal responsable de las luchas de poder con “Los Chapitos”, herederos a su vez del otro gran líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las sanciones fueron anunciadas dos días después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de “El Ruso”.

La Administración de Donald Trump acusa a La Mayiza de traficar fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

También se les acusa de diversos casos de secuestro, extorsión, blanqueo de capitales y sobornos a gobiernos locales.

De acuerdo con EFE, La Mayiza y Los Chapitos mantienen violentos enfrentamientos desde que, el año pasado, uno de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, presuntamente tendió una trampa a El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso.

Sigue leyendo:

– Quiénes son “Los Rusos”, por cuyo líder EE.UU. ofrece recompensa de 5 millones de dólares.

– EE.UU. tras “El Ruso”, el FBI ofrece $5 millones de recompensa por cabecilla ligado a “La Mayiza”.