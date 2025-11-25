San Luis Potosí afirma que policías detenidos en Zacatecas atendieron llamado por hallazgo de cuerpos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, desmintió rumores de un rompimiento entre su entidad y Zacatecas, luego de la detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) por parte de autoridades zacatecanas.

Según Juárez Hernández, los agentes potosinos cumplían con su deber al atender un reporte ciudadano sobre el hallazgo de cuerpos sin vida en la zona limítrofe entre ambos estados.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario potosino explicó que los agentes de la GCE acudieron a un llamado de emergencia el pasado domingo, tras un reporte al 911 en el que se alertaba sobre varios cuerpos encontrados en los límites entre Santo Domingo, San Luis Potosí, y Zacatecas.

A pesar de las acusaciones de irregularidades en el procedimiento, Juárez Hernández negó cualquier acto indebido por parte de los oficiales potosinos.

En contraste, autoridades zacatecanas informaron a través de redes sociales que, durante el operativo Vigilante Nocturno, sus elementos encontraron los cuerpos sin vida en la zona limítrofe y, cerca de ahí, un vehículo con manchas de sangre.



En el automóvil viajaban cuatro personas, quienes presuntamente eran miembros de la GCE de San Luis Potosí. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Colaboración entre entidades se mantendrá

A pesar de la detención, Juárez Hernández enfatizó que no habrá ruptura en la colaboración entre los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas.

“Este incidente no representa un rompimiento, sino una oportunidad para seguir trabajando de manera conjunta. Estamos seguros de que la situación se aclarará a favor de nuestros elementos”, aseguró el titular de la SSPCE, quien reiteró el respaldo total a los policías detenidos.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, también expresó que en su estado se está llevando a cabo una investigación completa, y detalló que en los próximos días la Mesa de Construcción de Paz proporcionará más información sobre el caso, incluyendo detalles sobre el múltiple homicidio.

Sigue leyendo: