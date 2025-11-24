Matan en ataque armado a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

Juan Carlos Mezhua, exalcalde del municipio de Zongolica, en el estado de Veracruz, y líder social, fue asesinado en un ataque armado, confirmaron las autoridades estatales.

La noticia fue confirmada por su propia página de redes sociales, donde se expresó el repudio hacia las políticas de seguridad del gobierno estatal y federal.

A través de un mensaje, la página de Mezhua señaló que el asesinato es una consecuencia de las fallidas estrategias de seguridad implementadas por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle y la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmando que “la única paz es para los delincuentes”.

La publicación destacó que Mezhua era un hombre íntegro y de gran vocación política, además de un gran ser humano.

El asesinato ocurrió en la comunidad Piedras Blancas, donde Mezhua, quien también era empresario y ganadero, fue citado a su rancho, donde operaba una trituradora de piedras.

Emboscada contra exalcalde de Zongolica

Al llegar solo al lugar, fue emboscado y ejecutado. El político, que había sido parte del PRD y recientemente trabajaba en la creación de un nuevo partido político en Veracruz, gozaba de gran apoyo y cercanía con la población serrana, especialmente en la región indígena de Zongolica.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Este crimen ocurrió justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum realizaba una visita a Veracruz, para participar en la conmemoración de la Armada de México.

¿Quién era Juan Carlos Mezhua?

Juan Carlos Mezhua fue presidente municipal de Zongolica, un municipio que se encuentra en una de las zonas más marginadas de Veracruz, donde la población es en su mayoría indígena.

A lo largo de su carrera, Mezhua se ganó el apoyo popular por su cercanía con las comunidades y su labor política, siempre enfocado en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región serrana.

Además, fue dirigente del PRD y recientemente había comenzado a trabajar en la formación de un nuevo partido político local, con la idea de presentar una plataforma política propia para las siguientes elecciones en Veracruz.

Mezhua fue un defensor de las causas sociales en la región, impulsando proyectos de desarrollo para comunidades marginadas. La población de Zongolica y otras áreas serranas han manifestado su dolor a través de redes sociales, compartiendo condolencias y expresando su rechazo por la violencia que cobró la vida de su líder.

