El narcotraficante Ryan Wedding se entregó voluntariamente ante la presión de México y EE.UU.

El narcotraficante canadiense Ryan Wedding ya se encuentra en territorio estadounidense para responder ante la justicia, y aunque en un principio se dijo que fue capturado en México, más tarde se dio a conocer que se trató de una entrega voluntaria.

La confusión se generó con los primeros reportes del hecho, pues la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, dio la primicia en su cuenta de X, donde sostuvo que agentes del FBI habían arrestado a Wedding.

“Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los diez más buscados del FBI: Ryan Wedding, el exsnowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína.”, escribió Bondi.

At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.



Wedding was flown to the United States where he will face justice.… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026

En el mismo sentido, el propio director del FBI, Kash Patel, atribuyó la captura al Equipo de Rescate de Rehenes del FBI, es decir, el mismo grupo que participó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en plena noche en Caracas.

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó más tarde que Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, expuso el diplomático.

La entrega voluntaria de Ryan Wedding y la cooperación Estados Unidos-Mexicohttps://t.co/uJFAzA5Ciz pic.twitter.com/1SPfU6H3vQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 23, 2026

Esta versión coincide con la que dio el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, quien detalló que Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos, luego de la visita de Kash Patel al país y la reunión que sostuvo con Harfuch un día antes.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos.”, informó Harfuch en sus redes sociales.

