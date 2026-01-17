Detienen en Hidalgo, México, a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI

Autoridades mexicanas detuvieron en Pachuca, en el estado de Hidalgo, (centro del país) a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, acusado de asesinato en primer grado y otros delitos graves cometidos en Estados Unidos, informó este sábado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Rosales Castillo figuraba en la lista del Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde 2017 y por él se ofrecía una recompensa de $250 mil dólares. Cuenta con ficha roja de Interpol y una orden de arresto con fines de extradición por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

La captura se realizó tras un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de información proporcionada por el FBI, que permitió ubicar al fugitivo en la capital de Hidalgo.

“Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de la SSPC y la FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro ‘N’, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”, señaló García Harfuch.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Rosales Castillo es señalado por el asesinato de Sandy Ly Le, de 23 años, ocurrido en 2016 en Charlotte, Carolina del Norte. El director del FBI, Kash Patel, informó que la víctima era excompañera de trabajo, y expareja sentimental, del acusado.

Según reportes policiales citados por The Charlotte Observer, el vehículo de la joven fue localizado el 15 de agosto de 2016 en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona, y dos días después su cuerpo fue hallado en una zona boscosa del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con una herida de bala en la cabeza.

Patel destacó que con esta detención suman cinco los fugitivos de la lista de los 10 más buscados del FBI capturados desde principios de 2025, y reconoció el trabajo de los socios internacionales, entre ellos el Gobierno de México, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de Estados Unidos y corporaciones policiales locales.

Esperan extradición de Alejandro Rosales a Carolina del Norte

El funcionario precisó que Alejandro Rosales Castillo permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas, en espera de su extradición a Carolina del Norte, donde es requerido para enfrentar a la justicia.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, subrayó que la cooperación bilateral fue clave para lograr la captura.

“La cooperación, la colaboración y la coordinación producen resultados tangibles. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos”, señaló el diplomático en un mensaje difundido en redes sociales, en el que reafirmó el compromiso de ambos gobiernos para fortalecer la seguridad y garantizar la justicia.

