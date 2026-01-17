Violencia sin freno: México registró 11 policías asesinados en los primeros 15 días del año

Ser policía en un país como México representa estar en riesgo constante, pues la presencia del crimen organizado y la falta de equipamiento para combatirlo los hace vulnerables a cualquier ataque.

Desde agentes municipales hasta comandantes estatales y federales, han sido víctimas de emboscadas por parte de los grupos criminales. Otros han muerto en el cumplimiento del deber durante enfrentamientos con sicarios.

Lo cierto es que las cifras de oficiales asesinados en México son alarmantes, y tan solo en los primeros 15 días de 2026 se han reportado al menos 11 muertes de policías en diversas regiones del país.

Así lo revela un registro de la organización civil Causa en Común, el cual detalla que Michoacán concentró cuatro víctimas; Morelos, tres; y Colima, Estado de México, Puebla y Sinaloa, una cada uno.

En Michoacán, el registro incluye el homicidio de Javier Tennis Ceja, policía municipal en Tocumbo, ocurrido 1 de enero, así como el de Luis Manuel Mendoza Montalvo, Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, policías municipales asesinados en la localidad de Zamora el pasado 10 de enero.

Durante los primeros 15 días del 2026, al menos 11 policías fueron asesinados en México, específicamente en los estados Colima, Edomex, Michoacán, Morelos, Puebla y Sinaloa.

Desde el 1° de octubre de 2024 (inicio del sexenio), suman 453 policías asesinados.

En Morelos se reportó el asesinato de un policía municipal en Jonatepec, el 5 de enero, caso en el que el registro asentó que “había abandonado su guardia por algunas horas”, además de los homicidios de Daniel Toledo y Gabriel Castrejón, policías ministeriales de corporación estatal en Jiutepec, el 15 de enero.

En Sinaloa, se documentó el caso de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, identificado como elemento municipal de tránsito en Aguaruto.

En Colima, el registro consignó el asesinato de un policía estatal en la capital el 1 de enero, mientras que en el Estado de México se reportó otro caso en Cuautitlán el 11 de enero.

En Puebla, se incluyó el homicidio de un expolicía municipal en San Martín Texmelucan.

Además, Causa en Común informó que en todo 2025 se documentaron 348 policías asesinados, es decir, casi un policía muerto por día.

Los estados con más casos fueron Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24).

