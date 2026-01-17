Descubren un vehículo abandonado con más de 50 armas en Tijuana

Autoridades federales mexicanas localizaron un cargamento de más de 50 armas de fuego dentro de un vehículo aparentemente abandonado en Tijuana, Baja California, en uno de los decomisos más relevantes registrados recientemente en esta ciudad fronteriza.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera vieja Tijuana-Tecate, una vía que conecta con la frontera con Estados Unidos.

El automóvil, de color gris y con vidrios polarizados, fue detectado durante recorridos de vigilancia. Al acercarse, los elementos observaron a simple vista un arma corta en el asiento del copiloto. Al revisar la cajuela encontraron varias maletas con rifles de asalto, pistolas y otros accesorios.

De acuerdo con información difundida por Aristegui Noticias, en total fueron aseguradas 21 armas largas y 30 armas cortas, además de cargadores y aditamentos, todos ocultos dentro del vehículo.

No se reportaron personas detenidas, pese a que se realizó un rastreo en la zona. El sitio donde se encontró el arsenal es considerado un punto estratégico por su cercanía con rutas utilizadas para el trasiego de armas hacia el interior del país.

Dicho decomiso fue mencionado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el armamento tenía origen en Estados Unidos.

“Armas que venían de Estados Unidos, por la frontera de Baja California, y que fueron incautadas de este lado. Así como nosotros detenemos droga para que no llegue allá, ellos deben disminuir el tráfico de armas hacia México”, expresó la mandataria.

La presidenta también recordó que autoridades estadounidenses han reconocido que una proporción significativa del armamento que circula en México cruza de manera ilegal desde el país vecino, lo que mantiene el tema como uno de los principales puntos de tensión en la agenda bilateral de seguridad.

Las autoridades señalaron que este tipo de hallazgos refuerzan la importancia de los operativos preventivos en carreteras y zonas urbanas estratégicas, especialmente en el norte del país, donde el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos tiene un impacto directo en los niveles de violencia.

