Agentes de CBP decomisaron cargamento de armas antes de ingresar a México

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisaron un cargamento de armas de fuego y municiones oculto en una camioneta que intentaba cruzar hacia México por el Puente Juárez-Lincoln, en un operativo realizado en el marco de los esfuerzos para frenar el tráfico de armamento hacia territorio mexicano.

La inspección inició cuando un oficial ordenó una revisión secundaria a una Toyota Tacoma modelo 2025 que viajaba con un remolque utilitario rumbo al sur. Durante el procedimiento, un agente canino emitió una alerta que llevó a los oficiales a emplear un sistema de escaneo no intrusivo. Tras una revisión más amplia, los agentes localizaron once pistolas, diez cargadores, una empuñadura de arma corta y 21 cartuchos de distintos calibres escondidos entre mercancías dentro del remolque.

El decomiso fue realizado por personal de la Oficina de Operaciones de Campo, que incautó tanto el vehículo como el remolque. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) abrieron de inmediato un caso penal para determinar la procedencia del armamento y la posible red detrás del intento de contrabando.

El director del Puerto de Entrada de Laredo, Alberto Flores, señaló que este tipo de aseguramientos refleja el compromiso de las autoridades estadounidenses para impedir que armas ilegales crucen la frontera. Destacó que los operativos forman parte de la Operación Frontera Norte, una estrategia que ha reforzado la vigilancia con tecnología y equipos caninos para detener cargamentos destinados a organizaciones criminales.

El flujo de armas desde Estados Unidos hacia México continúa siendo un punto crítico en la relación bilateral. Autoridades mexicanas, incluidas declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, han insistido en que gran parte del armamento que utilizan grupos criminales procede del mercado estadounidense, ya sea por compras legales desviadas al mercado negro o mediante redes dedicadas al tráfico transfronterizo.

Laredo se ha convertido en una de las rutas más utilizadas para el contrabando de armas. Apenas en octubre, agentes interceptaron a un hombre y a su hijo por transportar más de 500 armas y 31,000 cartuchos escondidos en compartimentos ocultos dentro de dos remolques.

Según CBP, la combinación de tecnología de inspección y el entrenamiento especializado de sus agentes ha permitido identificar cargamentos que anteriormente habrían pasado desapercibidos.

