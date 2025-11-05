Desarticulan importante red de tráfico de drogas y armas que operaba en Washington

Una operación policial derivó en el arresto de 10 personas acusadas de narcotráfico y tráfico de armas, en la que, además, se incautaron al menos 34 armas de fuego y 25 kilogramos de fentanilo.

Uno de los acusados ​​reside en Sammamish, cerca de la ciudad de Issaquah, donde se ha registrado al menos una operación del ICE en los últimos días, lo que ha generado preocupación en las redes sociales sobre la posible conexión del operativo antidrogas con la aplicación de las leyes de inmigración.

“Este operativo no tiene nada que ver con inmigración, y siempre cumpliremos con la Ley para Mantener el Trabajo en Washington”, declaró la Oficina del Sheriff del Condado de King a KING 5.

Los arrestos, que se llevaron a cabo en el oeste de Washington, desde Marysville hasta Centralia, se derivaron de tres “importantes conspiraciones interrelacionadas de narcotráfico”, según informó el fiscal federal Charles Neil Floyd.

“Estos acusados ​​traficaban fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína en las calles del oeste de Washington”, afirmó Floyd. Peor aún, este grupo traficaba con decenas de armas de fuego, algunas de ellas fusiles de asalto de gran calibre.

"Federal agents say that they have dismantled a major drug and gun trafficking network operating across Western Washington. Agents seized fentanyl pills by the tens of thousands, and guns by the dozens." pic.twitter.com/7i4SnLBJ2V — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 5, 2025

Los investigadores indicaron que el acusado, José Isabel Sandoval Zúñiga, de 30 años y residente de Sammamish, está vinculado a un lugar en Centralia donde se hallaron 25 kilogramos de fentanilo en polvo y 24 armas de fuego.

Zúñiga fue arrestado en su vehículo con 1.6 kilogramos de presunto fentanilo. En su domicilio en Sammamish, los investigadores incautaron heroína, fentanilo y una pistola semiautomática calibre .45 cargada.

“Esta organización criminal transnacional fuertemente armada amenazaba a todo el oeste de Washington mediante el tráfico de armas y fentanilo desde el condado de Lewis hasta el condado de Snohomish”, declaró David F. Reames, agente especial a cargo de la División de Campo de la DEA en Seattle.

Este caso forma parte de la Operación “Take Back America”, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia dirigida contra el crimen organizado y las redes de narcotráfico.

Los acusados ​​comparecieron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Seattle el martes y el miércoles. Las autoridades indicaron que las detenciones fueron la culminación de una investigación de un año de duración en la que participaron múltiples agencias locales y federales.

“Esta violenta organización no solo traficaba drogas peligrosas, sino que también fue responsable de poner armas de fuego en las calles de nuestra ciudad”, dijo el jefe de policía de Seattle, Shon Barnes.

