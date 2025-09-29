DEA presume golpe al CJNG, anuncia 670 arrestos y decomiso de droga valuada en $48 millones

La Administración de Control de Drogas (DEA) informó de un fuerte golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo especial realizado del 22 al 26 de septiembre que abarcó 23 divisiones dentro de Estados Unidos y siete regiones extranjeras.

Si bien la acción, que se llevó a cabo en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otras agencias federales, dejó un saldo de cientos de arrestos y decomisos millonarios, la DEA no informó detalles sobre los sitios de estos operativos, ni los elementos que los vinculen a la organización criminal mexicana.

Pese a ello, el gobierno insiste que el CJNG, la designada Organización Terrorista Extranjera en febrero por la Administración Trump, representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional, debido a que es señalada como responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país.

Learn more:https://t.co/FcAxkvOMtt

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

“Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas. Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, continuó.

La DEA detalló que durante las acciones se decomisaron 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo y más de 1.1 millones de pastillas falsificadas, así como 6,062 kilogramos de metanfetamina, 22,842 kilogramos de cocaína y 33 kilogramos de heroína.

En paralelo, fueron aseguradas 244 armas de fuego, $18.6 millones de dólares en efectivo y activos valuados en $29.6 millones de dólares. En conjunto, las pérdidas para la organización delictiva superan los $48 millones de dólares.

