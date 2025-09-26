“Por tu entrega y lealtad”: Líder de CJNG envía arreglo floral al funeral de un sicario abatido

Un arreglo floral con la dedicatoria, “Por tu entrega y lealtad, de parte del Señor RR” apareció en el funeral de uno de los presuntos sicarios abatidos durante una balacera registrada el pasado domingo en los límites entre Zacatecas y Jalisco.

El mensaje, atribuido a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R”, líder del grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sido interpretado como un símbolo de reconocimiento y control dentro de la estructura criminal.

El enfrentamiento, que comenzó en territorio zacatecano y se extendió hasta Teocaltiche, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas y varias detenciones.

De acuerdo con reportes de seguridad, elementos del Ejército Mexicano detectaron a civiles armados a bordo de una camioneta durante patrullajes en la zona limítrofe.

Al marcarles el alto, los ocupantes huyeron, lo que derivó en una persecución e intercambio de disparos.

Tras el operativo, las autoridades aseguraron armas largas, más de 200 cartuchos útiles y un vehículo sin placas.

Jalisco 📍



Ricardo Ruiz Velasco alias “Doble R” y/o “RR” alto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación manda arreglo fúnebre para uno de los cinco abatidos en Teocaltiche, Jalisco, este pasado Domingo.



En la corona de rosas se leía, “Por tu entrega y lealtad, de parte del… pic.twitter.com/GgIFNgJWvn — Ivan (@aic_07) September 25, 2025

Ningún militar resultó lesionado. Uno de los abatidos fue identificado extraoficialmente como “Ángel”, cuyo funeral fue escenario del polémico arreglo floral supuestamente enviado por “El Doble R”.

El gesto ha sido interpretado como un intento de mantener la cohesión del grupo y reiterar el poder simbólico de Ruiz Velasco en la región.

Perfil criminal de “El Doble R”

Ricardo Ruiz Velasco ha consolidado su posición como uno de los principales operadores del “Cártel de las Cuatro Letras”, especialmente en estados como Guanajuato, Zacatecas y Jalisco.

Ha liderado ofensivas violentas contra grupos rivales como los Flechas MZ, vinculados al Cártel de Sinaloa, y los Pájaro Sierra, acusados de traición al CJNG.

En la región de los Altos de Jalisco, se le vincula con el liderazgo del grupo de sicarios que respondía a un mando regional apodado “El Geras”.

Además, Ruiz Velasco ha sido señalado como presunto implicado en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo en Zapopan.

Según fuentes de seguridad, Márquez habría sido su pareja sentimental. El caso continúa bajo investigación.

