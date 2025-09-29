Ataques del CJNG en Michoacán dejan tres muertos y avionetas destruidas

Una nueva ola de violencia golpeó a Michoacán este fin de semana con ataques simultáneos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dejaron al menos tres personas muertas y daños a aeronaves y vehículos en distintos municipios.

La ofensiva comenzó la madrugada del domingo en Tepalcatepec, donde comandos armados irrumpieron en la pista aérea conocida como La Parota. Según informes policiales, los agresores dispararon fusiles calibre .50 Barrett y lanzaron drones con explosivos, destruyendo una avioneta y dejando otras dos gravemente dañadas.

Autoridades locales confirmaron que no hubo heridos, aunque las aeronaves afectadas eran utilizadas para fumigar cultivos en la región de Tierra Caliente.

Ataques en Michoacán

Horas antes, en Coahuayana, hombres armados atacaron las comunidades de Santa María y El Ahijadero, a menos de 10 kilómetros de una base militar. El saldo fue de tres jornaleros asesinados y un autobús incendiado sobre la carretera federal 200, en el tramo Lázaro Cárdenas–Colima.

La Guardia Comunitaria respondió a la agresión en la Sierra-Costa, colindante con Colima, mientras habitantes denunciaron que las fuerzas federales no atendieron sus llamados de auxilio.

Avionetas calcinadas

Medios locales difundieron imágenes que muestran avionetas calcinadas y vehículos baleados, algunos con matrículas XB-BKG y XB-JCD. En paralelo, la asociación civil Libertad, Paz y Desarrollo por Coahuayana denunció que un dron cargado con explosivos permanece sin desactivar en la vía pública de la comunidad de Zapotán.

La escalada de violencia obligó al gobierno municipal de Coahuayana a suspender clases en todos los niveles educativos este lunes 29 de septiembre, pidiendo a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Las autoridades estatales mantienen el resguardo de las zonas afectadas, mientras crece la tensión por la presencia del CJNG en la región.

Sigue leyendo: