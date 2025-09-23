DEA logra enorme decomiso de droga en Atlanta gracias a operación encubierta

Más de 454 kilogramos de metanfetamina fueron incautados en dos redadas antidrogas en el condado de DeKalb, según informaron funcionarios de la DEA.

Como parte de estas operaciones cinco personas fueron arrestadas, y al menos tres de ellas son inmigrantes de origen mexicano.

Los hombres arrestados son Wilber Castellanos Villazana, Yamilet Calixto Sotelo, Jorge Lorenzo Manzanarez, Esteban Jacobo-Suárez y Damián Gómez-Guijarro.

Jacobo-Suárez, según informaron los funcionarios de la DEA, fue deportado dos veces desde México. En tanto, se cree que Villazana, Sotelo y Manzanarez ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.

Todos los sospechosos fueron acusados ​​de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y se encuentran bajo custodia federal.

Las redadas se llevaron a cabo en dos residencias del condado de DeKalb, y los agentes de la DEA afirmaron creer que la droga está vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El CJNG representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró Robert Murphy, agente especial a cargo de la División de Atlanta de la DEA.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia informó que un kilo de metanfetamina fue vendido a un agente encubierto de la DEA en un complejo de apartamentos del condado de DeKalb el 15 de septiembre.

Otro kilo de metanfetamina fue vendido a un agente encubierto el 17 de septiembre.

Tras la segunda compra se realizaron registros y se encontró la droga dentro de un vehículo y en las dos propiedades, además de un arma de fuego y 12,000 dólares en efectivo.

Las autoridades afirmaron que el CJNG es un cártel de la droga ultraviolento y asesino con sede en México. También indicaron que el CJNG y otros cárteles están activos en el norte de Georgia.

“En tan solo unos días, investigaciones encubiertas en el área metropolitana de Atlanta condujeron a la incautación de más de media tonelada de metanfetamina, el arresto de cuatro inmigrantes indocumentados presuntamente responsables de distribuir estas drogas letales y el desmantelamiento de dos redes de narcotráfico”, declaró el fiscal federal Theodore S. Hertzberg.

“Mi oficina seguirá colaborando con orgullo con las autoridades federales, estatales y locales en la lucha contra el crimen para proteger al público y erradicar la lacra del narcotráfico”, añadió.

