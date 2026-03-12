México decomisa más de 270 kilos de fentanilo en Colima y detiene a líder criminal

Tras una serie de trabajos de inteligencia e investigación en el estado de Colima, elementos federales y militares detuvieron a seis personas, desmantelaron un laboratorio de droga y decomisaron una bodega con sustancias ilícitas.

Las investigaciones estaban dirigidas a una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas sintéticas, por lo que se ubicaron dos domicilios en el municipio de Villa de Álvarez que eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.

Posteriormente se implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes, los cuales fueron presentados ante un juez, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Mediante un despliegue coordinado se ejecutaron los cateos, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas el líder de la célula delictiva.

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Además, se desmanteló un laboratorio clandestino, una bodega utilizada para el almacenamiento de drogas sintéticas y aproximadamente 270 kilos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, equivalentes a 14 millones de dosis.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de redes sociales los resultados de esta operación, resaltando que contaron con apoyo de la DEA a través del intercambio de información.

Por lo anterior, a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo incautado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y a manos de los jóvenes.

Sigue leyendo:

– Decomisan fentanilo y metanfetamina en cargamento de chiles en San Luis Río Colorado.

– Autoridades incautan una camioneta con millonario cargamento de fentanilo en Sinaloa.