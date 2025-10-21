Autoridades incautan una camioneta con millonario cargamento de fentanilo en Sinaloa
Gracias a trabajos de inteligencia se logró un gran decomiso de droga en Culiacán, cuyo valor estimado es de alrededor de 13.3 millones de dólares
Como parte de los trabajos coordinados que realizan fuerzas militares, federales y estatales en Sinaloa, se dio un fuerte golpe al crimen organizado que opera en la entidad.
Y es que, gracias a trabajos de inteligencia, se localizó un vehículo con 23 kilos de fentanilo, 211,000 pastillas de la misma droga, así como diversas dosis de cocaína y metanfetamina.
De acuerdo con un comunicado emitido por Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el valor aproximado de lo incautado asciende a 246 millones de pesos, es decir, alrededor de 13.3 millones de dólares.
El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional.
También en Culiacán, los agentes de seguridad inhabilitaron un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina.
En el lugar destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, además de 3,400 litros y mil kilos de sustancias químicas, lo que representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos (25.6 millones de dólares).
Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para construir la paz en el estado de Sinaloa y brindar seguridad a su población, concluye el comunicado.
