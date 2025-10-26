Decomisan fentanilo y metanfetamina en cargamento de chiles en San Luis Río Colorado

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, incautaron más de 1,300 libras (aproximadamente 590 kilogramos) de metanfetamina, fentanilo y goma de opio, ocultos en un cargamento de chiles jalapeños y serranos.

El decomiso ocurrió el viernes 24 de octubre, durante una revisión en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado, en la frontera de México con Estados Unidos.

El cargamento, que viajaba desde El Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California, estaba a bordo de un tractocamión de la empresa Transportes Refrigerados del Norte. Durante una inspección con equipos de detección no intrusiva, se detectaron irregularidades en la carga, lo que derivó en una revisión manual.

Al interior del vehículo se encontraron 235 paquetes de metanfetamina, con un peso de 11 libras (aproximadamente 5 kilogramos) cada uno, además de dos bolsas con 8.8 libras (4 kilogramos) de fentanilo y cinco paquetes de goma de opio de 2.2 libras (1 kilogramo) cada uno. El total de la incautación fue de aproximadamente 2,600 libras (1,184 kilogramos) de droga.

Millonario decomiso

El valor estimado de las drogas incautadas en el mercado estadounidense podría superar los 75 millones de dólares. La metanfetamina tiene un valor aproximado de 8,000 dólares por kilogramo, mientras que el fentanilo puede alcanzar hasta 1.2 millones de dólares por kilogramo, y la goma de opio tiene un valor de alrededor de 1,500 dólares por kilogramo.

El conductor del vehículo, un hombre de 27 años originario de Mexicali, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el cargamento y el vehículo. La investigación continuará para determinar el origen del cargamento y la posible participación de organizaciones criminales en el transporte de la droga.

Este decomiso se enmarca en una serie de acciones contra el tráfico de drogas en la región, que incluyen operaciones recientes en Sinaloa, donde también se han incautado grandes cantidades de metanfetamina y fentanilo.

El hallazgo subraya la continua presencia del Cártel de Sinaloa en la región, especialmente en las disputas internas entre las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos”.

