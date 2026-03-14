Trump critica a Sheinbaum por rechazar ayuda contra cárteles en México

El presidente Donald Trump, afirmó que la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum “no debería haber rechazado” su propuesta de ayuda para combatir a los cárteles de narcotráfico en México.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”, declaró Trump a la prensa antes de abordar el Air Force One.

Horas antes, Trump difundió en su red Truth Social un mensaje de un usuario que señalaba que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones su oferta de intervención militar estadounidense en México.

El mandatario acompañó el post con un video de la conferencia del 9 de marzo, donde Sheinbaum confirmó haber rechazado el ingreso del ejército estadounidense a territorio mexicano.

Respuesta de Sheinbaum

En un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Tecomán, Colima, la presidenta mexicana reiteró que en la cooperación con EE. UU. en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación.

El debate sobre la colaboración en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas celebrada el pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con líderes latinoamericanos de derecha para consolidar una alianza militar contra el narcotráfico.

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