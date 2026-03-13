El Cártel de Sinaloa ve posible una invasión de EE.UU. y refuerza su arsenal, según NYT

El Cártel de Sinaloa ha comenzado a reforzar su estructura militar y a ampliar su arsenal ante la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en México.

La organización criminal, una de las más poderosas del continente, ha pasado de la incredulidad a la preparación activa frente a las amenazas del presidente Donald Trump de lanzar operaciones directas contra los cárteles.

Integrantes del grupo delictivo iniciaron una serie de medidas defensivas sin precedentes, según informó el diario The New York Times luego de consultar fuentes cercanas al cártel.

Dichas medidas incluyen el almacenamiento de armamento de última generación, la adquisición de tecnología antidrones y el despliegue de vigías en zonas estratégicas del estado de Sinaloa, su bastión histórico.

Las acciones, descritas por miembros de las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, evidencian un cambio drástico en la percepción interna del grupo, que ahora ve como una amenaza real lo que antes consideraba una mera bravata política.

Miembros de ambas facciones, actualmente enfrascadas en una disputa interna desde julio de 2024, confirmaron al diario estadounidense que han tenido que unificar criterios para protegerse de un enemigo externo.

Cuatro integrantes del cártel, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, describieron los preparativos que incluyen la compra de granadas propulsadas por cohetes y sistemas inhibidores de señal para drones, los cuales pueden costar hasta 40,000 dólares por unidad y son capaces de neutralizar aeronaves no tripuladas.

Un coordinador regional de alto rango de la facción de Los Mayitos reconoció el ambiente de tensión que se vive al interior. Según el testimonio recabado, existe una profunda paranoia y nerviosismo, lo que ha llevado a reforzar las defensas en torno a los líderes y los laboratorios clandestinos de fentanilo.

“Tenemos que tener mucho cuidado. Todo tiene que ser con mucho cálculo, milimétrico, prácticamente quirúrgico”, declaró una de las fuentes a The New York Times, explicando cómo las comunicaciones se han vuelto más cautelosas y los movimientos logísticos más discretos por el temor a infiltraciones.

El temor a un ataque aéreo ha llevado al cártel a implementar tácticas de vigilancia propias de un conflicto convencional. Según el reportaje, han sido enviados nuevos vigías, conocidos como “halcones”, a regiones montañosas de la Sierra Madre con la misión de escanear el cielo en busca de aeronaves sospechosas.

Un joven cocinero de metanfetamina, alineado con Los Mayitos, detalló que estos vigías también realizan controles de vehículos, deteniendo e interrogando a conductores de automóviles desconocidos, incluyendo camiones de paquetería como FedEx, lo que refleja el alto nivel de alerta.

Mientras el cártel se prepara, la población civil en Sinaloa vive atrapada en el fuego cruzado de la violencia y la incertidumbre política. En contraste con la oposición mayoritaria en el resto del país a una intervención estadounidense, muchos sinaloenses, desesperados por años de violencia, han comenzado a ver la idea con otros ojos, informó el diario estadounidense.

Por su parte, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente cualquier posibilidad de una operación militar extranjera en su territorio.

Tras una reunión de Trump con países latinoamericanos a la que México no fue invitado, Sheinbaum reiteró que la aplicación de la ley es una responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Mientras el debate diplomático continúa, en las sierras y laboratorios de Sinaloa, el cártel se prepara para un escenario que hasta hace poco parecía impensable.

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