Trump señala en reunión con líderes latinoamericanos que el epicentro de la violencia de los cárteles es México

Durante la reunión que Donald Trump sostuvo en Florida con líderes de América Latina, el presidente de Estados Unidos señaló que la violencia de los cárteles proviene principalmente de México.

“El epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional”, indicó Trump.

El mandatario aprovechó la cumbre denominada Escudo de las Américas para lanzar nuevas críticas al gobierno mexicano y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, quien no estuvo presente en dicho evento.

President Trump in Florida: "The epicenter of cartel violence is Mexico. The Mexican cartels are fueling and orchestrating much of the bloodshed and chaos in this hemisphere, and the United States government will do whatever is necessary to defend our national security." pic.twitter.com/F5a6AbiYw3 — CSPAN (@cspan) March 7, 2026

“Me cae muy bien la presidenta. Es muy buena persona. Tiene una voz hermosa. Es una mujer hermosa. Dije: ‘Déjenme erradicar a los cárteles, no, no, no, por favor, presidente’. Tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos. Los cárteles gobiernan México. No podemos permitir eso”, dijo Trump.

Asimismo, Trump anunció una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico, con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su “ayuda”.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región”, declaró el presidente durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

