Sheinbaum reafirma su rechazo a la propuesta de Trump de presencia militar de EE.UU. en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes que su Gobierno ha rechazado las propuestas de Donald Trump para que tropas de Estados Unidos ingresen al territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación en seguridad.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías“, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que el fin de semana el mandatario estadounidense recordara públicamente conversaciones telefónicas con la presidenta mexicana en las que, según dijo, ha insistido en que Estados Unidos debería bombardear o enviar tropas para combatir a los cárteles mexicanos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

El presidente estadounidense hizo esos comentarios durante la inauguración de la reunión denominada ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa en la que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe se comprometieron a cooperar con Washington para combatir a los “narcoterroristas”, encuentro al que México no fue invitado.

En ese evento, Trump calificó a Sheinbaum como una “muy buena persona” con una “voz hermosa”, pero insistió en que los cárteles mexicanos están detrás de gran parte de la violencia y el caos en el hemisferio.

La presidenta mexicana reiteró que, además de la cooperación bilateral, Estados Unidos puede contribuir de forma decisiva a reducir la violencia si combate el tráfico de armas hacia México.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, dijo la mandataria.

Sheinbaum aseguró que gran parte del armamento que utilizan los grupos criminales, alrededor del 75 %, proviene de EE.UU..

Asimismo, subrayó la necesidad de reducir el consumo de drogas en territorio estadounidense.

“Hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es en la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos. No queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a ningún joven de México”, añadió.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos. EFE

Sigue leyendo:

· Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

· Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

· Sheinbaum presenta propuesta de reforma electoral para reducir costos y eliminar plurinominales en México